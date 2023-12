Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli seguirebbe due giocatori dell'Atletico Madrid, Nahuel Molina, esterno argentino che potrebbe arrivare in prestito già da gennaio e Mario Hermoso, difensore centrale che andrà in scadenza di contratto con i "Colchoneros" a fine stagione.

Giuntoli punta i fari sull'Atletico Madrid: piacciono Molina ed Hermoso

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe guardando in casa dell'Atletico Madrid per rinforzare la rosa dei bianconeri e il primo nome che vorrebbe portare alla Continassa già da gennaio sarebbe quello di Nahuel Molina.

L'esterno argentino, già accostato alla Vecchia Signora nelle scorse sessioni di mercato, in questa stagione sta faticando a trovare la continuità di gioco che aveva avuto in quella precedente, e talvolta viene scavalcato nelle gerarchie del "Cholo" Simeone dal veterano Azpilicueta. La società spagnola starebbe dunque valutando una sua cessione per la finestra invernale: alcune voci di corridoio vorrebbero i colchoneros propensi ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto da pagare nel successivo giugno. Un dettaglio che sarebbe fondamentale per la Juventus, in quanto la società bianconera non potrebbe permettersi grandi spese per la sessione di gennaio.

Sempre dalla squadra iberica Giuntoli vorrebbe prelevare anche un altro calciatore, Mario Hermoso: il difensore centrale nato a Madrid sarà legato ai "Colchoneros" fino al prossimo giugno e da quello che filtra le parti non avrebbero la volontà di continuare insieme.

Ecco perché il ds bianconero potrebbe attendere l'estate per tentare di convincere lo stopper classe '95 a vestire la maglia bianconera. Il suo sarebbe un innesto importante per la Juventus, non solo per il bagaglio di esperienza che porterebbe con sé, ma anche per una capacità di interpretare più ruoli nella retroguardia: Hermoso ha infatti dimostrato di saper giocare come difensore centrale di sinistra e di destra e all'occorrenza ha vestito i panni anche del terzino sinistro.

Juventus, l'acquisto di Molina ed Hermoso garantirebbe la continuità tattica che piace ad Allegri

La Juventus con l'eventuale arrivo di Molina e di Hermoso andrebbe ad acquisire due calciatori abituati a giocare con il 3-5-2: l'Atletico del Cholo Simeone peraltro fa della forza difensiva un proprio vanto, schierandosi a volte di fatto anche con cinque difensori.

Di conseguenza, Molina alla Juventus potrebbe giocare sulla destra (alternandosi con Weah), permettendo così a Cambiaso di tornare nella sua posizione naturale sulla sinistra, mentre invece dalla prossima stagione eventualmente Hermoso andrebbe ad alternarsi con Danilo e con Gatti.