Nonostante l'imponente solidità nell'organigramma societario, se l'Inter non dovesse conquistare lo Scudetto, Simone Inzaghi potrebbe cedere il posto a un allenatore che è stato un obiettivo dell'Inter in passato: Thiago Motta, attuale mister del Bologna.

La possibilità di un cambio di allenatore a fine stagione

Il pareggio contro la Real Sociedad nell'ultimo incontro della fase a gironi di Champions League può essere considerato un passo indietro a livello internazionale: l'Inter, guidata da Simone Inzaghi, dovrà probabilmente confrontarsi con una delle formidabili potenze internazionali come Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City e di conseguenza la squadra potrebbe trovarsi fuori dalla competizione già agli ottavi.

Ed allo stesso tempo l'Inter non deve perdere di vista l'altro obiettivo principale della stagione: vincere lo Scudetto.

In caso di un fallimento dell'obiettivo stagionale della seconda stella, cambiamenti nello staff tecnico potrebbero essere imminenti ed investire in una nuova figura separandosi da Inzaghi potrebbe essere la soluzione.

Thiago Motta come successore di Inzaghi a fine stagione: dipende dallo scudetto

Al posto dell'allenatore nato a Piacenza, il nome caldo per il ricambio sarebbe quello di Thiago Motta: attualmente sta vivendo un inizio di stagione positivo con il Bologna, dove ha portato la squadra al quinto posto in campionato.

Non solo l'Inter lo segue da tempo, ma recentemente anche club come Milan e Juventus hanno mostrato interesse verso il tecnico.

Secondo fonti francesi, Thiago Motta potrebbe essere un candidato per sostituire Inzaghi se l'Inter non riuscisse a raggiungere i suoi obiettivi stagionali, in particolare lo scudetto della seconda stella. Però, almeno per ora, l'ex giocatore della Lazio gode di un forte sostegno dalla società, non solo grazie al suo contratto recentemente rinnovato, ma anche grazie alle sue eccellenti prestazioni in campionato.

Nel frattempo il Bologna starebbe cercando in ogni modo di trattenere il proprio allenatore, con la speranza di vedere il proprio nome nella lista delle squadre partecipanti a una delle tre prestigiose competizioni europee.

Del possibile scenario ha parlato anche l'agente dell'allenatore Thiago Motta, Dario Canovi, in un intervento pubblico registrato su TvPlay dove ha affermato che: "Thiago in questo momento non sta parlando con nessuno che non sia la sua squadra, sulla quale è concentrato al 100% per arrivare il più avanti possibile in campionato, e se a Bologna dovessero fargli buone promesse per il futuro potrebbe anche decidere di rimanere e rinnovare il contratto".