Il futuro di Anthony Martial pare sempre più lontano dal Manchester United. L'attaccante francese andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024. L'Inter da tempo viene accostata al giocatore transalpino e può quindi valutare il colpo a parametro zero in estate, anche se la società starebbe pensando pure alla possibilità di prenderlo a gennaio pagando allo United una piccolo conguaglio per prelevare il giocatore in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, che comunque la società inglese non avrebbe intenzione di rinnovare. Quest'ultima ipotesi potrebbe prendere piede soprattutto a fronte della cessione a gennaio di una punta in casa nerazzurra, il maggiore indiziato in tal senso pare essere Alexis Sanchez, che piacerebbe in Arabia Saudita.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Martial dal Manchester United a gennaio

Proprio nei giorni scorsi, interpellato sul futuro di Anthony Martial al Manchester United, il tecnico Ten Hag ha detto che il rinnovo contrattuale del giocatore non è un obiettivo prioritario ed è così che ora le voci su un possibile trasferimento si intensificano.

Da qualche stagione Martial sembra non riuscire a esprimere pienamente il suo potenziale allo United, con mancanza di continuità nelle prestazioni e un rendimento altalenante. Ma diverse squadre sono comunque interessate al suo talento, tra cui in prima linea sembrerebbe esserci proprio l'Inter di Giuseppe Marotta.

Il possibile inserimento di Martial nello scacchiere nerazzurro

L'eventuale inserimento di Martial all'interno del modulo di Simone Inzaghi permetterebbe al tecnico di avere a disposizione un attaccante fisico, abile a tenere il pallone e a far salire la squadra, si tratta insomma di una vera prima punta che sarebbe utile come alternativa ai titolari Lautaro e Thuram e che, insieme ad Arnautovic, può fornire soluzioni differenti per attaccare la porta avversaria.

La priorità dell'Inter è un laterale destro

Al netto delle voci su possibili novità in attacco, la società nerazzurra ha in realtà come priorità per gennaio la ricerca di un sostituto per Juan Cuadrado sulla fascia destra, dato che il colombiano rimarrà fuori per altri 3-4 mesi. Tra i nomi che circolano emerge in particolare quello di Tajon Buchanan, giocatore del Bruges; l'esterno destro canadese classe '99 potrebbe rappresentare la soluzione ideale per ringiovanire la rosa, portando versatilità e freschezza alla squadra per il prosieguo della stagione.