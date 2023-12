Il Chelsea dovrà fare i conti con una lunga assenza nel proprio reparto difensivo: Reece James, terzino dei Blues, ha infatti lasciato il campo durante l'ultima partita di Premier League e gli esami successivi hanno confermato un infortunio al tendine del ginocchio che lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno tre mesi, con il ritorno previsto solo a metà marzo. Per rimpiazzare l'esterno, la dirigenza del Chelsea starebbe pensando a un'offerta a gennaio per poter convincere l'Inter a cedere Denzel Dumfries, anche se i nerazzurri non vorrebbero separarsi dal giocatore per meno di 35-40 milioni di euro.

L'infortunio di James e gli occhi del Chelsea su Dumfries

Il periodo di stop di James è sicuramente un duro colpo per il Chelsea e indirettamente l'Inter potrebbe essere influenzata da questa situazione.

Il Chelsea, ora costretto a cercare alternative per colmare la lacuna lasciata da James, potrebbe tornare a valutare l'opzione Denzel Dumfries. L'esterno olandese è già stato nel mirino del club londinese durante le sessioni di mercato precedenti e la sua versatilità e abilità potrebbero renderlo una scelta ideale.

Nonostante la possibile mossa del Chelsea sul mercato, l'Inter mantiene salda la propria posizione riguardo a Dumfries. Il club italiano richiede almeno 35-40 milioni di euro per cedere il laterale olandese.

Le caratteristiche tecniche di Denzel Dumfries

Classe 1996 e dal fisico imponente (188 cm), Denzel Dumfries è il prototipo di difensore moderno. La sua fisicità ed esplosività sulla fascia destra lo hanno reso uno dei giocatori di riferimento del modulo dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, e nelle ultime partite (in cui l'olandese è stato assente per un affaticamento muscolare) si è sentita la sua mancanza sulla fascia destra, sulla quale i nerazzurri hanno come ricambio solamente Juan Cuadrado, che però dalle ultime notizie sembrerebbe doversi operare nuovamente e dunque rischiare un lungo stop.

Per questi motivi difficilmente i nerazzurri lasceranno partire l'esterno olandese, specialmente nel mercato di gennaio, in piena corsa per uno scudetto che varrebbe la seconda stella della propria storia, tanto desiderata dalla dirigenza dell'Inter, come detto anche dallo stesso Presidente Zhang nel suo messaggio alla festa di Natale del club.