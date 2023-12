La Juventus inizia a muoversi per la prossima campagna acquisti estivi. Il club bianconero vuole portarsi avanti ed avviare i contatti per alcuni talenti che si stanno ritagliando un ruolo importante in Serie A. Tra questi c'è sicuramente Albert Gudmundsson, trascinatore del Genoa in rete proprio contro i bianconeri nell'ultimo turno di campionato.

Gudmunsson per l'attacco, sullo sfondo la pista Felipe Anderson

Il trequartista del Grifone ha sicuramente avuto un impatto importante sul campionato come dimostrano le 7 reti siglate nelle prime quindici partite di A.

Il 25enne fantasista islandese è il faro del 3-5-2 di Alberto Gilardino vista anche la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, da esterno d'attacco fino al ruolo di prima punta visti i ripetuti infortuni occorsi a Mateo Retegui. La Juve sta monitorando la situazione e a giugno potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il Genoa che valuta il proprio gioiellino non meno di 20 milioni di euro. La cifra però potrebbe aumentare viste le prestazioni del classe 97 ma soprattutto vista la concorrenza di club inglesi ed italiani come Roma e soprattutto Napoli che già nella scorsa sessione estiva aveva manifestato un forte interesse.

Oltre a Gudmundsson, la Juve tiene d'occhio anche la situazione legata a Felipe Anderson che potrebbe lasciare la Lazio in estate.

L'esterno brasiliano non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale e in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe liberarsi a zero divenendo così un'ottima opzione per l'attacco.

Juve, Iling del mirino del Brighton: Newcastle su Soulè

Non solo acquisti. La Juventus deve far fronte ad eventuali offerte importanti che potrebbero arrivare per alcuni giovani, in particolare per Samuel Iling-Junior e soprattutto per Matias Soulè.

L'esterno inglese classe 2000, rispetto alla passata stagione, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di Allegri e per questo potrebbe esser ceduto già nella finestra invernale di Calciomercato. Gli estimatori in giro per l'Europa non mancano, a cominciare dalla Premier League. Oltre al Chelsea anche il Brighton di Roberto De Zerbi sarebbe molto interessato ad Iling e già nei prossimi mesi potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il talento inglese.

Anche Matias Soulè, complici le ottime prestazioni con la maglia del Frosinone, è seguito da molti club inglesi ed in particolare dal Newcastle di Eddie Howe. I Magpies sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talento argentino.

Il mercato dipenderà dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri

Tutto o quasi dipenderà ad ogni modo da chi siederà sulla panchina bianconera in futuro: in caso di permanenza di Allegri è più probabile che si vada sul calciatore del Genoa, che sarebbe perfetto nel 3-5-2 di oggi, in caso invece si decida di cambiare guida tecnica la società potrebbe puntare su un modulo col tridente d'attacco, in quel caso calciatori come Iling, Soulè e lo stesso Felipe Anderson sarebbero coerenti con l'inizio di un nuovo progetto tecnico.