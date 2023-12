Lorenzo Pellegrini avrebbe completamente smaltito i problemi muscolari che lo hanno tenuto fermo in queste ultime settimane e potrebbe tornare in campo da titolare con la Roma per la partita con la Fiorentina in programma per domenica 10 dicembre alle ore 20:45. Contro i viola, il tecnico José Mourinho dovrebbe dunque affidarsi al solito 3-5-2, ritrovando il suo capitano ed affidandosi in attacco al solito duo composto da Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Pellegrini sembrerebbe aver smaltito i problemi muscolari, ora il banco di prova si chiama Fiorentina

La Roma affronterà domenica sera tra le mura amiche dell'Olimpico la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed in campo dovrebbe tornare dal primo minuto di gioco il capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe '96 avrebbe completamente smaltito i problemi muscolari che lo hanno assillato sin dall'inizio di questa stagione e che non gli hanno permesso di scendere in campo con la continuità necessaria: ad oggi, Pellegrini è riuscito a collezionare appena 398 minuti di gioco ed un gol segnato in 6 partite di campionato mentre in coppa le cose non vanno meglio, con appena 48 minuti di gioco suddivisi in 2 apparizioni.

Dati che hanno fatto registrare il peggiore inizio in carriera con la maglia della Roma da parte di Pellegrini che ora cercherebbe il riscatto di fronte al suo allenatore José Mourinho e alla sua platea. Molti tifosi giallorossi sul web stanno infatti storcendo il naso per le troppe "pause" che il centrocampista capitolino si è dovuto prendere - volente o nolente - durante questa annata.

Se si considera poi, che anche la scorsa stagione e in parte di quella precedente Pellegrini è stato fermo per diverse settimane sempre a causa di problemi muscolari, si capisce il motivo del parziale malcontento di alcuni tifosi.

Roma, con la Fiorentina giallorossi chiamati a confermare il buon momento di forma

La Roma, con la Fiorentina sarà dunque chiamata a confermare il momento positivo che vede gli uomini di José Mourinho risalire giornata dopo giornata la china in campionato.

Solo qualche settimana fa i giallorossi si trovavano al sesto posto in graduatoria mentre oggi sono appaiati con il Napoli e in piena zona Champions League.

Il tecnico portoghese contro i viola dovrebbe dunque schierare la squadra con il canonico 3-5-2, affidando la retroguardia al solito quartetto composto da Rui Patricio, Mancini, Llorente e N'dicka. Sugli esterni Mourinho potrebbe premiare Kristensen, dopo la grande prestazione fatta dal danese contro il Sassuolo, lanciandolo dal primo minuto ed uno Spinazzola alla ricerca della migliore condizione fisica. A centrocampo, come già sottolineato, ci dovrebbe essere il ritorno di capitan Pellegrini, mentre in cabina di regia il più quotato per un posto da titolare sarebbe Leandro Paredes.

Per il ruolo di mezz'ala sinistra infine, ballottaggio tra Cristante e Bove, con il primo favorito rispetto al secondo. In attacco, Mourinho si dovrebbe affidare al duo Dybala e Lukaku, con Azmoun pronto a subentrare nella ripresa.