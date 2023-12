Nelle scorse ore l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport paragonando lo spettacolo visto ieri sera tra Napoli ed Inter a quello visto una settimana fa tra i nerazzurri e la Juventus. Del big match giocato ieri sera al Maradona e della prestazione di livello effettuata dagli uomini di Simone Inzaghi ha scritto sul proprio account X anche il giornalista sportivo Tancredi Palmeri.

Sacchi: 'La partita tra Inter e Napoli ha accesso l'entusiamo, con la Juventus sfida che ammazza il calcio'

L'ex allenatore di calcio Arrigo Sacchi è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e parlando della favorita per lo scudetto ha detto quanto segue: "Non ho difficoltà a dire che, se gioca come ha fatto a Napoli, l’Inter è la favorita per lo scudetto.

Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la Juve, allora tutto può tornare in discussione. Juve-Inter, a livello di spettacolo, è stata una sfida che ha ammazzato il calcio; questo Napoli-Inter, invece, ha acceso l’entusiasmo".

Sacchi, restando sul tema Inter, ha poi ammesso di essersi divertito molto a vedere la partita vinta per 0 a 3 dai nerazzurri nei confronti di un Napoli che non ha assolutamente meritato un passivo cosi grande. Secondo l'ex tecnico infatti, gli uomini di Mazzarri hanno controllato la gara per i primi 30 minuti di gioco, imponendosi e sfiorando il gol. Per questa ragione a detta di Sacchi, il Napoli non dovrebbe demordere per quanto concerne il discorso scudetto e continuare a lottare nonostante gli 11 punti che la separano proprio dall'Inter, attuale capolista della Serie A.

Tancredi Palmeri: 'Con il Napoli un secondo tempo sontuoso da parte dell'Inter. Recriminazioni per il primo gol? 24 ore di polemiche assurde'

Anche il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha scritto sul proprio account X di Napoli-Inter: "Con un secondo tempo sontuoso l’Inter santifica la vittoria, nonostante le occasioni siano solo 7 a 6 a favore, copertura di titanio è micidiale nel crearsi spazi.

Il Napoli è presente ma non concretizza, e poi si sfalda sulle fasce e in ripiegamento". Tancredi Palmieri ha poi scritto nel dettaglio dell'azione del primo gol segnato dall'Inter e delle proteste mosse dalla dirigenza del Napoli per un presunto fallo di Lautaro: "24 ore di polemiche assurde e strumentali. Se le fa il Napoli per carità ha tutto il diritto; ma i media, una roba da accattoni di consenso.

Aggiungo: assurdo ciò che accade. Settimana scorsa casino per fermo immagine su gomitata a Chiesa, e poi video mostra il contrario; questa settimana fermo immagine su Lobotka-Lautaro, e la dinamica è opposta. Ma chi fa informazione in questa maniera vergognosa, ma ogni domenica?!".