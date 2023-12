Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto sul proprio account X riguardo alla Juventus, accusando il club bianconero di aver nuovamente presentato bilanci irregolari che starebbero falsando il campionato. Intanto dei conti dell'Inter e dei debiti accumulati dalla società nerazzurra ha invece voluto dire la propria opinione sul proprio account X il giornalista sportivo Fabio Ravezzani.

Ziliani torna a pungere la Juventus: 'Come nel 2022, i bianconeri hanno compiuto nuovi illeciti nei bilanci'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani è tornato a scrivere della Juventus sul proprio account X, lanciando una frecciatina piuttosto diretta ai bianconeri per la questione dei bilanci irregolari: "Come il 2022, anche il 2023 sta per finire con una Procura della Repubblica (quella di Roma dopo quella di Torino) che non solo conferma in toto tutti i capi d’accusa già formulati in capo alla Juventus, ma ne aggiunge di nuovi per nuovi illeciti compiuti dal club bianconero nei nuovi bilanci, irregolarità che già erano state oggetto di denuncia da parte della Consob".

Un messaggio, quello di Ziliani, che ha raccolto feedback sia positivi che negativi dagli utenti social.

Fra le repliche al post del giornalista, si leggono per esempio tifosi intenti a chiedere al giornalista della situazione dell'Inter. "Ho una grande stima di te, ma quando farai un inchiesta su la situazione grave debitoria dell'Inter? Mai essere di parte", scrive un utente a Ziliani, trovando il consenso di un altro tifoso: "Caro Ziliani può spiegare perché l'Inter non è ancora fallita? Grazie".

Inter, Ravezzani: 'La filosofia di Zhang è quella di indebitarsi nella speranza di pareggiare con le entrare degli incassi'

Proprio della situazione debitoria dell'Inter ha scritto il giornalista Fabio Ravezzani, che sul proprio account X ha sottolineato quanto segue: "La filosofia di Zhang è semplice: indebitarsi sempre più con la speranza che il volano degli incassi (direttamente proporzionale ai successi sportivi) possa arginare l’emorragia.

Credo sia una scommessa impossibile da vincere. Presto subentrerà qualcun altro".

Anche in questo caso diversi utenti hanno replicato alle parole del giornalista esprimendo il proprio pensiero, tra i commenti si leggono messaggi come questo: "Come possano farla iscrivere ogni anno alla Serie A con quei debiti resta un mistero" o ancora: "Due domande dottor Ravezzani: 1) come è possibile che non sono ancora falliti? 2) come possono iscriversi alla serie A?".