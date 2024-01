A giugno uno degli innesti dell'Inter potrebbe essere fatto ancora una volta sulla fascia destra visto che Juan Cuadrado è in scadenza di contratto e Denzel Dumfries è a rischio cessione qualora non rinnovasse il contratto in scadenza a giugno 2025. Il nome che piace tanto è quello di Sergi Roberto, al passo d'addio al Barcellona. La società nerazzurra ha praticamente chiuso la sessione invernale di Calciomercato con l'arrivo di Tajon Buchanan dal Brugge per 7 milioni di euro più bonus. Bisognerà vedere se sarà fatto qualcosa in attacco, ma solo se ci sarà davvero un'opportunità low cost, altrimenti ogni discorso sarà rimandato alla prossima estate

Anche la Juventus farà le cose più importanti sul mercato a giugno, mentre questa sessione potrebbe chiudersi con l'arrivo di Tiago Djalò.

Per l'estate uno degli obiettivi principali sarebbe Felipe Anderson, con la Lazio che rischio di perderlo a causa della concorrenza della società Bianconera.

Inter su Sergi Roberto

L'Inter sarebbe alla ricerca di un innesto di livello per la fascia destra in vista della prossima estate. I nerazzurri molto probabilmente saranno costretti a cedere Denzel Dumfries per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. L'olandese è in scadenza di contratto a giugno 2025 e al momento le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo, visto che balla più di un milione di euro tra domanda ed offerta della società nerazzurra.

Per questo il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Sergi Roberto, che potrebbe lasciare il Barcellona.

Lo spagnolo non è ritenuto più essenziale per i blaugrana e lo dimostra il fatto che non sempre Xavi lo schiera da titolare. Solamente sei le presenze raccolte in campionato, pur mettendo a segno ben tre reti. Il classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno e rappresenterebbe una ghiotta occasione a parametro zero. E come dimostrano i probabili affari Zielinski e Mehdi Taremi, Ausilio e Marotta sono sempre attenti a questo tipo di occasioni.

I nerazzurri potrebbero offrire al giocatore del Barça un biennale, con opzione per il terzo anno, a 3 milioni di euro più bonus.

I motivi per cui piace Sergi Roberto

Sergi Roberto piace molto all'Inter non solo perché rappresenterebbe un buon sostituto di Denzel Dumfries a costo zero. Inoltre lo spagnolo sarebbe un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico per Simone Inzaghi.

Il giocatore può giocare esterno, ma all'occorrenza potrebbe anche essere adattato nel ruolo di mezzala in caso di emergenza. Viste le sue caratteristiche, poi, a nostro avviso potrebbe giocare anche da braccetto di destra della difesa a tre.

Juventus su Felipe Anderson

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Felipe Anderson in vista della prossima estate. Il brasiliano, proprio come Sergi Roberto, rappresenta una buona occasione a parametro zero essendo in scadenza di contratto con la Lazio e per questo motivo Cristiano Giuntoli ha fiutato l'occasione per accaparrarsi le sue prestazioni a costo zero. I bianconeri hanno offerto un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione e difficilmente l'offerta sarà pareggiata dal club di Claudio Lotito.

Felipe Anderson potrebbe permettere alla Juve anche di tornare al tridente, optando per il 3-4-3 o il 4-3-3. Non è scontato, comunque, che ciò accada visto che il brasiliano negli ultimi due anni agli ordini di Maurizio Sarri ha dimostrato di saper giocare da attaccante centrale.