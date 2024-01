Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il difensore dell'Arsenal Jakub Kiwior avrebbe manifestato la sua volontà di tornare a giocare in Italia nella prossima estate ma sarebbe disposto ad accasarsi solo in una tra Milan e Juventus. Il club bianconero, secondo il giornalista Marco Guidi della Gazzetta dello Sport, potrebbe inoltre tentare di riportare alla Continassa Federico Bernardeschi già in questo gennaio.

Kiwior pensa di tornare a giocare in Italia e sceglie Milan e Juventus: i rossoneri potrebbero essere interessati

L'avventura di Jakub Kiwior in Inghilterra e nello specifico all'Arsenal non sarebbe stata finora indimenticabile per il difensore ex Spezia che proprio per questo motivo, avrebbe riaperto alla possibilità di tornare a giocare in Italia.

Secondo indiscrezioni di oggi però, lo stopper classe 2000 sarebbe disposto a trasferirsi solamente in due club presenti nel "Bel Paese", il Milan e la Juventus. La società rossonera effettivamente cercherebbe un elemento da aggiungere al reparto arretrato mentre i bianconeri con il recente innesto di Tiago Djalò potrebbero ritenersi soddisfatti per il futuro. Kiwior, in tutto questo, avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, una cifra che evidentemente il Milan avrebbe a disposizione in estate nel caso in cui riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League.

Come giocherebbe Kiwior nel Milan di Stefano Pioli

Il Milan, qualora riuscisse ad acquisire Kiwior, non andrebbe sostanzialmente a modificare il proprio assetto tattico difensivo: i rossoneri si schierano ad oggi con una consolidata linea a 4, la stessa adoperata dall'Arsenal nel quale milita il polacco tutt'ora.

Inoltre, le capacità del classe 2000 di sapersi districare in tutti i ruoli della retroguardia, lo renderebbero un jolly prezioso per Stefano Pioli.

Juventus, Guidi: 'Alla Continassa si attende Bernardeschi. Chiesa? può partire con l'offerta giusta'

Se la Juventus si può ritenere completa in difesa, diverso è il discorso per il centrocampo: i bianconeri dovrebbero infatti aggiungere un elemento in rosa a centrocampo e secondo il giornalista della Gazzetta Marco Guidi il nome osservato sarebbe quello di Federico Bernardeschi: "Si attende magari un giocatore polivalente come Bernardeschi che Allegri già conosce al netto dell’uscita di Moise Kean verso l’Atletico Madrid".

Queste le parole rilasciate a TV Play da Guidi che restando in tema Calciomercato della Juventus ha poi aggiunto una postilla sulla possibile uscita di Federico Chiesa: "Con Yildiz alle spalle Chiesa può partire con l’offerta adeguata, non dico che la Juve vuole venderlo o lui vuole andare via".