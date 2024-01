Uno dei prossimi calciatori che potrebbe lasciare l'Inter è Denzel Dumfries. Praticamente impossibile che l'addio possa concretizzarsi a gennaio, anche perché la società nerazzurra non vuole indebolire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi a stagione in corso, ma le cose per giugno potrebbero cambiare. L'esterno olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e piace molto soprattutto in Premier League, con il Manchester United che avrebbe già avviato i contatti con i nerazzurri. In estate o sarà cessione o sarà rinnovo.

La Fiorentina invece potrebbe rinforzarsi sull'out di destra visto che Dodò è ancora ai box per infortunio.

Kayode, d'altronde, sta facendo molto bene ma serve un'alternativa di livello e di esperienza. Il nome che piacerebbe ai viola è quello di Davide Faraoni, con il Verona pronto a trattare la sua cessione così come fatto con altri big in rosa.

Manchester United su Dumfries

Il Manchester United è pronto a bussare alle porte dell'Inter per Denzel Dumfries. La permanenza dell'esterno olandese all'Inter è tutt'altro che scontata anche per una questione contrattuale. Il giocatore è in scadenza a giugno 2025 e le trattative per il rinnovo stentano a decollare vista la distanza che c'è tra domanda e offerta. La richiesta del suo entourage è di 5 milioni di euro netti più bonus, a fronte di una proposta nerazzurra da 4 milioni, bonus inclusi.

Una distanza di più di un milione che al momento sembra difficilmente colmabile.

E proprio per questo i Red Devils sarebbero pronti ad approfittarne dopo aver fatto qualche sondaggio già negli anni scorsi senza successo. Non a caso i nerazzurri si sono già mossi con largo anticipo portando a Milano Tajon Buchanan, che in questo modo avrà sei mesi per ambientarsi al meglio e prendere il suo posto nello scacchiere di Simone Inzaghi dal prossimo anno.

L'Inter sarebbe disposta a trattare la cessione di Dumfries per una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro. In questo modo avrebbe il tesoretto per andare a rinforzare l'attacco, visto che sulla fascia destra potrebbero poi esserci Darmian e Buchanan a giocarsi il posto, mentre in difesa, nel ruolo di braccetto di destra, si alternerebbero Djalò, che arriverebbe a zero dopo essere andato in scadenza con il Lille, e Pavard oltre al giovane Bisseck.

Fiorentina su Faraoni

La Fiorentina invece potrebbe muoversi a gennaio per rinforzare la fascia destra dopo il grave infortunio subito da Dodò. I viola avrebbero sondato in questo senso il terreno con il Verona per Davide Faraoni, con i gialloblu che non hanno chiuso le porte alla cessione visto che, a causa della delicata situazione societaria, stanno cedendo i migliori elementi in rosa, come dimostra anche la partenza di Hien ufficializzato ieri dall'Atalanta.

L'affare potrebbe andare in porto per una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro, con i viola che potrebbero dare in cambio in prestito Antonin Barak, per quello che sarebbe un ritorno per il trequartista ceco che a Firenze stenta parecchio a trovare spazio.