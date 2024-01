"Senza la Juventus il campionato sarebbe già finito": con queste parole si è espresso l'ex calciatore proprio di Juventus e Fiorentina Angelo Di Livio, che nel corso di un intervento a Tv Play ha condiviso le proprie opinioni sulla lotta scudetto tra bianconeri e Inter parlando anche del possibile approdo di Felipe Anderson alla corte di Massimiliano Allegri.

Angelo Di Livio: 'Rivalità tra Juve e Inter, c'è un odio calcistico da sempre'

"Inter e Juventus si stanno giocando lo scudetto, ma non solo - ha dichiarato Di Livio - Nella storia c’è un odio calcistico da sempre, poi in generale si tende sempre a ingigantire.

Meno male che la Juventus sta facendo questo campionato se no la Serie A sarebbe già finita come l’anno scorso col Napoli".

La dialettica tra le due parti continua a vivere di scarichi di responsabilità senza soluzione di continuità: la Juventus per bocca di Massimiliano Allegri non fa che ripetere che l'obiettivo è il quarto posto, di contro l'Inter evidenzia come anche i bianconeri siano in corsa per il titolo. Di recente si è assistito anche a metafore molto colorite, da Beppe Marotta che ha parlato dei nerazzurri come di una "lepre chiamata a schivare i colpi di fucilate dei cacciatori" e sempre Allegri ad aver invece tirato in ballo il gioco guardie e ladri, "con i ladri a scappare e le guardie ad inseguire".

Ma chi davvero ha tutte le carte in regole per portarsi a casa questo scudetto? Di Livio al riguardo non ha dubbi: "Mi arrabbio con gli interisti che negano di dover vincere lo scudetto: hanno due squadre, giocano bene e hanno grandi campioni quindi non capisco perché negare di essere i favoriti".

In chiusura, 'soldatino' così come amavano chiamarlo i tifosi della Juventus ai tempi della sua militanza in bianconero, ha parlato anche del possibile arrivo in bianconero di Felipe Anderson, esterno d'attacco della Lazio che in estate potrebbe liberarsi a parametro zero: "La Juventus non sta giocando con gli esterni offensivi per cui Felipe Anderson potrebbe essere il vice Chiesa o dare più soluzioni offensive all’allenatore".

Come giocherebbe la Juventus con Felipe Anderson

Anderson gioca da anni come attaccante esterno di destra o di sinistra in un 4-3-3, idea di gioco che al momento Massimiliano Allegri non considera nella Juventus avendo trovato equilibrio e qualità col 3-5-2.

Nell'eventualità di un arrivo a Torino Felipe Anderson potrebbe agire dunque da seconda punta, ma non è da scartare la possibilità di un passaggio al 3-4-2-1 col brasiliano che potrebbe in questo caso esibirsi come trequartista dietro la punta.

Il possibile ritorno di Matias Soulè a Torino il prossimo anno, insieme all'esplosione di Yildiz, potrebbe comunque indurre Allegri a cambiare completamente sistema di gioco passando appunto ad un tridente offensivo, ecco che in questa eventualità il profilo di Anderson sarebbe ancora più congeniale.

Gli ultimi rumors parlano di una proposta da 4 milioni di euro l'anno che sarebbe arrivata dai bianconeri all'entourage del calciatore oggi di Lotito, che a giugno si libererà quasi certamente a parametro zero.