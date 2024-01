Dean Huijsen sembrava ad un passo dal passaggio in prestito dalla Juventus al Frosinone. Ma nelle ultime ore, la situazione è cambiata a causa dell’inserimento della Roma che è alla ricerca di un difensore centrale. Come rivelato, però, da Gianluca Di Marzio, i bianconeri vorrebbero mantenere la parola data la Frosinone. Per questo motivo, adesso, la situazione è piuttosto intricata anche perché il ragazzo spinge per passare alla corte di Mourinho. Il tecnico portoghese ha parlato con Huijsen dopo la sfida Juventus-Roma ed è riuscito a colpirlo in modo particolare.

Dunque, adesso, toccherà a Cristiano Giuntoli prendere una decisione definitiva.

Il messaggio di Huijsen

Dean Huijsen sta animando il mercato della Juventus visto che, nelle ultime ore, si è scatenato un vero e proprio intrigo tra i bianconeri, la Roma e il Frosinone. Il giocatore classe 2005 sta lavorando alla Continassa e il ragazzo sta preparando la gara di Coppa Italia contro la Salernitana. Il difensore olandese potrebbe essere addirittura titolare nel match del 4 gennaio. In queste ore, Huijsen ha anche voluto postare un messaggio sui social nel quale si proietta verso le sfide future: “Il 2023 è stato un anno da ricordare, non vedo l'ora per ciò che arriverà nel 2024”. Da queste parole si intuisce come il ragazzo sia pronto ad accogliere a braccia aperte ciò che gli riserverà il nuovo anno e chissà che per lui non si prospettino novità importanti anche in ottica mercato.

Huijsen è uno dei tanti talenti che la Juventus sta facendo crescere e il club punta molto su di lui. In prima squadra, però, lo spazio è poco e per questo si è pensato ad un prestito. Anche perchè Massimiliano Allegri ha a disposizione diversi difensori affidabili e Huijsen ha bisogno di giocare e maturare. L’olandese è alla Juventus da alcune stagioni e il merito del suo arrivo a Torino è attribuibile al grande lavoro di Giovanni Manna.

Huijsen, per ora, resta alla Juventus

Dean Huijsen, in attesa di sapere quale sarà la decisione della Juventus sul suo futuro, pensa al campo e alla gara di Coppa Italia contro la Salernitana. Il difensore potrebbe essere uno dei titolari di Massimiliano Allegri nella sfida del 4 gennaio. Huijsen potrebbe giocare in mezzo alla difesa a tre al posto di Gleison Bremer.

Oltre, all’olandese, anche Daniele Rugani potrebbe trovare spazio magari al posto di Danilo. Il brasiliano ha giocato diverse partite ravvicinate dopo l’infortunio accusato a metà ottobre. Dunque, è possibile che Danilo riposi per poi tornare tra i titolari sempre contro la Salernitana nel match del 7 gennaio che sarà valido per la diciannovesima giornata di Serie A.