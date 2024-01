Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma starebbe pensando di inserirsi nella trattativa fra la Juventus ed il Frosinone per il profilo di Dean Huijsen, giovane difensore olandese che i giallorossi vorrebbero prelevare in prestito per i prossimi 6 mesi.

Calciomercato, la Roma si starebbe inserendo tra Juventus e Frosinone per il nome di Dean Huijsen

La Roma starebbe cercando un difensore centrale per tamponare l'assenza di Evan N'dicka, partito con la nazionale della Costa d'Avorio per giocare la coppa d'Africa, ed avrebbe messo nel radar a sorpresa il nome di Dean Huijsen.

Il giovane stopper classe 2005 della Juventus, è attualmente al centro di alcune indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero promesso sposo del Frosinone di Eusebio Di Francesco, in una trattativa che sostanzialmente ricalcherebbe quelle effettuate la scorsa estate per Mattias Soulé ed Enzo Barrenechea. Tra la società piemontese e quella ciociara ci sarebbe dunque una bozza d'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo e di 6 mesi di Huijsen, tuttavia l'inserimento nelle ultime ore della Roma potrebbe cambiare rapidamente le carte in tavola. Il calciatore infatti, avvertita la presenza della Roma in un'ipotetica trattativa, avrebbe manifestato la volontà di passare in giallorosso e soprattutto di essere comandato da un tecnico leggendario come José Mourinho.

Una circostanza benevola per il club capitolino che vorrebbe prelevare Huijsen dalla Continassa con la formula del prestito semestrale ma che potrebbe non trovare l'approvazione della stessa Juventus. Il club bianconero, in ottimi rapporti con il Frosinone, non gradirebbe infatti fare uno sgarbo al presidente Maurizio Stirpe ed inoltre vedrebbe di cattivo occhio rinforzare quella che almeno sulla carta sarebbe una sua rivale per la zona Champions.

Roma, Huijsen sarebbe davvero una soluzione accettabile per il resto del campionato?

La Roma, starebbe pensando a Huijsen sia per le potenzialità espresse dal giovane calciatore sia perché l'olandese arriverebbe in prestito e senza costi da supportare. Il club giallorossi infatti, è legato a dei paletti estremamente rigidi dettati dall'UEFA e di conseguenza non potrebbe spendere cifre qualora prima non cedesse un calciatore già presente in rosa.

Tuttavia e vista l'esperienza accumulata da Huijsen appare doveroso domandarsi se un giocatore cosi giovane possa davvero accontentare le richieste di José Mourinho. L'olandese, da quando alla Juventus, ha giocato praticamente solo in Serie C, accumulando appena 12 minuti nella massima categoria italiana. Un bottino, che soprattutto per la delicata posizione del difensore centrale, potrebbe esporre prematuramente Huijsen ad una piazza estremamente esigente come quella di Roma.