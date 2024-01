L'Inter sta già ragionando su cosa fare sul mercato la prossima estate anche perché questa sessione potrebbe chiudersi con l'acquisto di Tajon Buchanan, ufficializzato a inizio gennaio. In particolare può cambiare qualcosa anche in mezzo al campo. Arriverà con ogni probabilità Piotr Zielinski a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il Napoli, ma occhio a un altro nome che stuzzicherebbe i dirigenti nerazzurri. Si tratta di Leon Goretzka, che al Bayern Monaco non è ritenuto un titolare inamovibile e gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero facilitare una trattativa.

La Fiorentina vorrebbe invece muoversi per regalare una punta a Vincenzo Italiano già entro gennaio. Il nome che piace è quello di Andrea Belotti, che è stato vicino ai viola già due anni fa, quando andò in scadenza di contratto con il Torino ma alla fine si accasò alla Roma. Con i giallorossi sarebbero già avviati i colloqui che potrebbero entrare nel vivo e portare a una fumata bianca.

Inter su Goretzka

Il nome di Leon Goretzka sarebbe sui taccuini dei dirigenti dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centrocampista tedesco non è ritenuto indispensabile al Bayern Monaco, almeno guardando i numeri. Con Tomas Tuchel sulla panchina, infatti, il giocatore ha collezionato in questa stagione 13 presenze in campionato, mettendo insieme comunque due reti e due assist.

Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero facilitare una eventuale trattativa in vista di giugno. D'altronde la scorsa estate i nerazzurri hanno preso dai bavaresi sia Yann Sommer che Benjamin Pavard per una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro.

La valutazione di Goretzka si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro ma il fatto, che non giochi con continuità potrebbe portarlo a perdere valore da qui a giugno.

L'Inter, comunque, potrebbe arrivare a un investimento complessivo sui 30 milioni, magari mettendo sul piatto 25 milioni di parte fissa più bonus.

Fiorentina su Belotti

La Fiorentina vorrebbe Andrea Belotti per rinforzare l'attacco in questa sessione di calciomercato. I viola starebbero trattando con la Roma uno scambio alla pari, con Jonathan Ikoné che farebbe il percorso inverso, in direzione della Capitale.

Tale operazione permetterebbe ai giallorossi di realizzare anche una plusvalenza, avendo preso il "Gallo" a parametro zero a giugno 2022, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino.

Valutazioni sull'Inter con Goretzka e la Fiorentina con Belotti

In caso di arrivo di Goretzka ci sarebbe il rischio di abbondanza a centrocampo dell'Inter, soprattutto per il probabile ingaggio di Piotr Zielinski a parametro zero e per questo non è da escludere una cessione dolorosa. I nomi sono quelli di Nicolò Barella, qualora non si trovi la quadra per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, e Hakan Calhanoglu se dovessero tornare a farsi vive le voci dall'Arabia come la scorsa estate.

Se, invece, si blinderanno tutti i big ovviamente sarà impossibile pensare che possa arrivare anche Goretzka vista la grande abbondanza in mezzo al campo e il fatto che anche a Milano il tedesco non avrebbe garanzie di minutaggio, ossia peraltro l'unico motivo per cui sembra disposto a lasciare il Bayern Monaco. Occhio, dunque, anche alla Juventus che avrebbe maggior bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche.

In casa Fiorentina in caso di arrivo di Belotti si verrebbe a creare abbondanza in attacco e per questo bisogna vedere se Nzola verrà utilizzato come esterno d'attacco o se sarà ceduto, visto che non ha convinto a pieno in questi mesi a Firenze. Pochi dubbi, invece, sulla permanenza di Beltran. L'argentino è arrivato in estate dal River per 13 milioni di euro e rappresenta soprattutto un investimento per il futuro essendo un classe 2001.