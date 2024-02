Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato a TV Play di Federico Chiesa, rivelando come il futuro dell'esterno alla Juventus sarebbe a rischio. Anche Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha sottolineato come il momento poco brillante del classe '97 gli potrebbe costare la permanenza in bianconero.

Juventus, Albanese: 'L'esperienza di Federico Chiesa in bianconero rischia di giungere a breve al capolinea'

"Credo che l’esperienza di Chiesa in questo momento rischi di giungere al capolinea a breve" cosi ha esordito Giovanni Albanese parlando del possibile futuro di Federico Chiesa alla Juventus.

Il giornalista sportivo, entrando nel dettaglio della vicenda ha poi aggiunto: "Io credo che il Chiesa di oggi voglia dimostrare di essere quel top player che lui vuole essere anche di fronte a delle richieste importanti per rinnovare il contatto con la Juve. Quindi credo che in questa fase Chiesa sia davvero il giocatore che sta venendo a mancare nello sviluppo stagionale della Juve". Albanese restando in tema mercato Juventus ma parlandone più genericamente, ha sottolineato come il club bianconero potrebbe essere particolarmente attivo nella prossima estate nel reparto cessioni: secondo il giornalista infatti Soulé dovrebbe partire per permettere alla società di incassare una ricca plusvalenza e insieme a lui rischierebbe il posto anche Weston Mckennie, uno dei migliori in questa stagione ma che non sarebbe comunque visto alla Continassa come un intoccabile.

Inoltre stando alle parole di Albanese, ad Alex Sandro non dovrebbe essere rinnovato il contratto, facendo cosi scadere naturalmente il contratto del brasiliano nel prossimo giugno. In fase di entrata, a detta del giornalista, la Juventus potrebbe non fare grandi colpi, soprattutto a causa del momento economico complicato che sta attraversando la Vecchia Signora.

Per questa ragione secondo Albanese, Giuntoli potrebbe continuare a dare fiducia ad Allegri, senza rivoluzionare un progetto tecnico in crescita.

Jacobelli duro con Chiesa: 'Momento non brillante, così diventa difficile pensare ad un futuro in bianconero per lui'

Anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus, di Federico Chiesa e di quello che potrebbe essere il suo futuro in bianconero: "Quella con l’Udinese è stata la partita più deludente, da qui alla fine tutte le squadre che lottano per non retrocedere daranno fastidio.

In questo momento in ogni caso la Juventus deve guardarsi anche dal Milan. In più c’è un Chiesa che non brilla e che non è ancora al meglio della condizione. Senza quella diventa difficile il suo futuro in bianconero".