Stanno facendo discutere sul web e tra i tifosi della Juventus le parole dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa in merito al periodo di digiuno da trofei che sta attraversando la società bianconera in questi ultimi anni.

Secondo il tecnico bianconero, non sarebbe un problema così evidente la mancanza di titoli, una criticità che, come ricordato dallo stesso allenatore ex Milan e Cagliari sempre nella conferenza stampa di presentazione di Hellas Verona vs Juventus, potrebbe andare a soluzione già in questa stagione, dato che i bianconeri sono in semifinale di Coppa Italia.

Juventus, Allegri minimizza sulle vittorie mancanti del club bianconero, i tifosi non ci stanno: 'Il nostro DNA sotto le scarpe'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa e tra gli argomenti trattati c'è stato spazio anche per il lungo digiuno da trofei che la squadra sta attraversando: "1000 giorni senza trofei? Non è assolutamente frustrante, quando chiudi dei cicli e ne apri altri serve tempo. Abbiamo la possibilità di vincere la Coppa Italia che è ancora in ballo. Dal 2011 non siamo mai stati fuori dalla Champions, che non è una cosa da poco. Non sono cose facili, la Juve è abituata a vincere trofei, sappiamo di dover fare di più ma intanto pensiamo a garantirci la Champions".

Un messaggio, quello inviato da Allegri alla platea bianconera che non ha riscosso particolare successo sul web, con tantissimi tifosi pronti a criticare le parole del tecnico toscano: "Se penso che Max Allegri è uno dei migliori comunicatori, che studia nei dettagli ogni parola detta in conferenza mi viene il terrore. La Coppa Italia non ti salva dal fallimento, il quarto posto in campionato lo festeggiano i perdenti, hai messo il nostro DNA sotto i piedi" scrive un tifoso su X, mentre un altro aggiunge: "Il problema è che ultimamente è sempre più ripetuta questa filosofia, da parte della società e da questa specie di allenatore, ciò non rispecchia il credo di ogni vero juventino.

Questo allenatore non mi rappresenta".

Juventus, non tutti i tifosi sono contro Allegri: 'Ha ragione, siamo abituati bene e possiamo vincere comunque la Coppa Italia'

Tanti tifosi della Juventus, da contraltare, hanno invece trovato le parole di Allegri concrete: "In teoria ha ragione, siamo abituati molto molto bene noi juventini.

Statisticamente vinciamo quasi uno scudetto ogni 3, una coppa Italia ogni 5 ed una Supercoppa italiana ogni 5. Quindi passare 3 anni senza vincere nulla per noi è strano, ma c'è ancora la Coppa Italia!" scrive un utente su X, mentre un altro aggiunge: "Esiste un progetto chiaro che prevede di recuperare la sostenibilità, fare crescere i giovani e costruire un nuovo ciclo vincente nel tempo. Per farlo può accadere di attraversare un periodo senza vittorie. Se hai le idee chiare e sai cosa stai facendo, non è frustrante. Semplice". Infine tra i tifosi, c'è chi punta il dito piuttosto che sull'allenatore sulla società: "È bello perché Allegri essendo aziendalista comunica il pensiero societario rappresentando la Juve in conferenza ma ve la prendete con lui per quello che dice sui trofei, sul 4° posto e sul percorso di crescita nella ricostruzione di un ciclo".