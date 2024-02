Uno dei pochi calciatori che hanno deluso le aspettative in casa Inter nella prima parte di stagione è stato Marko Arnautovic. Visto il suo rendimento, e quello di Alexis Sanchez, si era pensato potesse arrivare una punta già nel mercato di gennaio, ma alla fine ogni discorso è stato rimandato a giugno. E se il cileno è in scadenza di contratto, per l'austriaco il discorso è diverso, avendo firmato un biennale con il club meneghino. Ma per l'estate nel club milanese starebbe pensando alla sua cessione per fare spazio nel reparto avanzato, anche se bisognerà trovare un acquirente.

In questo senso occhio al Torino, che punterà a rinforzare il proprio attacco.

Intanto in estate la Lazio potrebbe valutare la cessione di Daichi Kamada, che non sta trovando moltissimo spazio e che sembra destinato all'addio dopo solo un anno dal suo arrivo.

Arnautovic può lasciare l'Inter in estate

L'annata di Marko Arnautovic è stata finora piuttosto negativa in questa stagione con la maglia dell'Inter. Solamente due le reti messe a segno, una in campionato e una in Champions League, con l'austriaco che è finito in discussione e che molto probabilmente si giocherà la riconferma nei prossimi mesi. Se il suo rendimento non cambierà non è da escludere la cessione un anno prima della scadenza di contratto.

La società nerazzurra si è già mossa chiudendo per Mehdi Taremi, che firmerà un triennale arrivando a costo zero, essendo in scadenza con il Porto.

A giugno peraltro ci sarà il ritorno a Milano di Valentìn Carboni dal Monza, dove sta giocando in prestito in questa stagione: una ragione in più per ipotizzare la cessione dell'austriaco, che intanto ad aprile compirà 35 anni.

Ma dove potrebbe trasferirsi Marko Arnautovic? Sembra da escludere un ritorno al Bologna, mentre la Fiorentina ha grande abbondanza con Nzola, Beltran e Andrea Belotti (anche se quest'ultimo è per ora in prestito dalla Roma). Occhio invece al Torino: i club potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Alessandro Buongiorno e Schuurs, due calciatori che piacciono per il futuro della difesa nerazzurra e proprio per questo nell'affare potrebbe entrare proprio il cartellino dell'attaccante austriaco, valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Kamada in uscita dalla Lazio

Daichi Kamada alla Lazio non sta trovando moltissimo spazio, avendo collezionato 16 presenze in campionato, la gran parte partendo dalla panchina, con un gol, segnato proprio ai partenopei in campionato, e un assist all'attivo. Arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, il club di Claudio Lotito potrebbe lasciarlo partire per una proposta tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Su di lui potrebbe andare anche il Napoli, che cerca un sostituto di Piotr Zielinski, che è in scadenza di contratto e dovrebbe accasarsi all'Inter. Non è da escludere uno scambio con Giovanni Simeone, anche se servirebbe un piccolo conguaglio a favore dei partenopei avendo una valutazione più alta rispetto al giapponese.

Ipotesi tattiche: il nuovo centrocampo della Lazio

Il centrocampo della Lazio dovrebbe restare sempre impostato sul 4-3-3. La cerniera sarebbe composta da Luis Alberto, Rovella e Guendouzi, con Vecino e Rovella come alternative. Servirebbe, dunque, un altro innesto che andrebbe a prendere il posto proprio di Kamada. In questo senso occhio a un nome come Samuele Ricci del Torino, che piace molto, anche se non sarà semplice strapparlo ai granata, che lo valutano 20 milioni di euro. In alternativa il club di Lotito potrebbe andare su un profilo low cost ma molto dipenderà anche dalla posizione in classifica a fine stagione. Se la Lazio si qualificherà in Europa servirà una rosa più lunga, altrimenti il club cercherà di non appesantire il bilancio.