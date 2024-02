Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Albert Gudmundsson avrebbe attratto le attenzioni di Juventus, Inter e Fiorentina in vista dell'estate, quando i tre club potrebbero sfidarsi per assicurarsi le prestazioni dell'islandese classe '97. Il Genoa valuterebbe il suo attaccante una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Calciomercato, Gudmundsson può scatenare un'asta di calciomercato tra Juve, Inter e Fiorentina

Albert Gudmundsson sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Genoa e secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, l'Inter e la Fiorentina avrebbero posato gli occhi su di lui.

Il giovane esterno islandese piacerebbe alle tre squadre per le caratteristiche mostrate in questi mesi sotto la sapiente guida tecnica di Alberto Gilardino. Sia come seconda punta che come esterno Gudmundsson ha infatti garantito una continuità di rendimento costante, collezionando 11 reti e 3 assist. Numeri che lo hanno portato ad avere una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Ipotesi tattiche su Gudmundsson alla Juventus, all'Inter e alla Fiorentina

Gudmundsson ha mostrato di saper dare il meglio di se in un attacco a due e non a caso sarebbe seguito da Juventus ed Inter, squadre che usano settimanalmente un modulo che prevedere l'impiego di due punte. Nella formazione bianconera, il classe '97 potrebbe agire sulla sinistra e al fianco di Vlahovic e prenderebbe naturalmente il posto di uno tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz.

Discorso analogo varrebbe per l'Inter: il tecnico piacentino Simone Inzaghi in questa stagione è solito affidarsi a Lautaro Martinez e a Marcus Thuram, una coppia che sta dando ottime e garanzie, quindi in questo caso Gudmundsson approderebbe alla Pinetina come primo rincalzo per far rifiatare uno dei due titolari. Tale operazione sarebbe fattibile in particolare in caso di cessione di Sanchez.

Discorso totalmente diverso invece varrebbe per la Fiorentina: il tecnico Vincenzo Italiano usa un modulo composto da due esterni e un trequartista che agiscono alle spalle di una prima punta. Gudmundsson potrebbe essere schierato sulla fascia per sfruttare il suo secco dribbling e la capacità di effettuare precisi cross nell'area di rigore ma anche come numero 10, per trarre il massimo profitto dalle sue capacità balistiche da fuori area di rigore. Pertanto il giocatore prenderebbe il posto da titolare sulla sinistra di Sottil o sulla trequarti di Beltran.