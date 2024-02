Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il PSG che potrebbe salutare Kylian Mbappé in estate starebbe pensando di sostituirlo con Lautaro Martinez dell'Inter. Un'ipotesi che starebbe spaventando i tifosi nerazzurri sul web.

Il PSG pensa a Lautato Martinez per il possibile dopo Mbappé, i tifosi nerazzurri tremano

La notizia di calciomercato che vorrebbe Mbappé pronto a lasciare il PSG a fine stagione ha scatenato un terremoto mediatico intorno alla formazione parigina che in estate potrebbe tornare sul mercato per cercare l'erede del fenomeno transalpino.

Secondo alcune indiscrezioni quindi, uno dei nomi osservati per questo scopo da Nasser Al-Khelaïfi e soci sarebbe quello di Lautaro Martinez: il centravanti dell'Inter avrebbe attratto le attenzioni dei parigini grazie ad una stagione finora condita da 23 gol e 5 assist messi a segno in appena 33 match disputati. Numeri da top player che hanno mandato in visibilio i tifosi nerazzurri, ora preoccupati dalle presunte intenzioni del PSG. Sul web si leggono infatti messaggi di supporter scrivere a Lautaro: "Caro Lautaro Martinez voglio ricordati alcuni dei tuoi ex compagni che hanno deciso di lasciare l’Inter chi per motivi economici chi per motivi di bilancio Nessuno ha più raggiunto il livello che aveva a Milano.

Pensaci bene per favore" mentre sul web c'è chi mette in discussione la volontà di Lautaro di firmare il rinnovo con l'Inter: "È dallo scorso anno che sentiamo di Lautaro e del suo desiderio di firmare un nuovo contratto. Ma se le parti fossero cosi vicine come sembra, lo avrebbero già fatto".

Inter, Marotta sul futuro di Lautaro

Nel frattempo anche l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato nel pre gara giocato tra i nerazzurri e la Salernitana del presunto interesse del PSG nei confronti di Lautaro Martinez: "Il PSG su Lautaro? Ad oggi segnali e preoccupazioni non ce ne sono. Il calcio è fatto di dinamiche anche di questa natura.

Non ci facciamo condizionare dai titoli di giornali perché siamo l'Inter innanzitutto e non vedo differenze tra noi e PSG”. Anche in questo caso le parole di Marotta sono state commentate sul web da tantissimi tifosi nerazzurri preoccupati dallo strapotere economico del PSG: "La differenza non è nell' appeal Ma nei debiti dell'Inter e soprattutto nei soldi che darebbero a Lautaro, Lukaku andò via per lo stesso motivo Osimhen idem. Le italiane non possono competere economicamente Purtroppo siamo un trampolino per premier, PSG ,Bayern e Real" scrive un tifoso, mentre un altro aggiunge ironico: "Mi pare che, se la memoria non mi inganna, negli ultimi anni fino ad oggi è il PSG che è venuto a fare compere a Milano, mentre Beppe sarà andato a Parigi giusto per fare un weekend...".