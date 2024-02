Tra i protagonisti della vittoria ottenuta dall'Inter per 1 a 0 nella serata di Champions League con l'Atletico Madrid spicca in maniera evidente il profilo di Nicolò Barella, centrocampista che si è ottimamente disimpegnato al cospetto dei 70mila di San Siro.

Tantissimi tifosi, compreso il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, hanno dunque esaltato la prestazione del centrocampista ex Cagliari, elogiandone le qualità sul web.

Inter, la prestazione di Barella con l'Atletico Madrid esalta i tifosi: 'Lui al contrario di altri non sparisce nelle grandi partite'

L'Inter ha vinto il primo round del doppio incontro di Champions League con l'Atletico Madrid, imponendosi per 1 a 0 grazie al gol di Marko Arnautovic. Tra i migliori in campo della formazione nerazzurra si è sicuramente fatto notare Nicolò Barella che è stato in grado di schermare numerose azioni dei "Colchoneros" riproponendosi con costanza anche in fase propositiva. Una prestazione, quella del classe '97, che evidentemente non è passata inosservata al grande pubblico dell'Inter, che in queste ore sta celebrando il calciatore ex Cagliari. Tra i messaggi dedicati a Barella sul social network X si possono leggere commenti come questo: "Ecco, Barella è il contrario di quei calciatori (senza fare nome e cognome, ma si facciamoli, Romelu Lukaku) che nelle grandi partite sparisce.

Lui al contrario c'è sempre e anzi si esalta. Enorme Nicolò stasera. Enorme" o: "Per me migliore in campo! Partitone pazzesco di Barella. Proprio perché ci voleva (non solo tecnica) ma soprattutto corsa e grinta. E lui ha tutto ciò in quantità sarda cioè enorme! Grandissimo giocatore, ormai tra i centrocampisti europei" o ancora: "Io spero che nessun direttore sportivo di altre grandi squadre abbia visto la partita di oggi, perché la prestazione di Barella è stata gigantesca, a tutto campo, in perenne movimento, fantastica in ogni fase, senza sbavature.

9 tondo tondo tondo".

Inter, Biasin esalta Barella: 'La differenza tra i bravi giocatori e i campioni si vede in serate cosi, Nicolò stratosferico'

Anche il giornalista sportivo vicino ai colori dell'Inter Fabrizio Biasin ha parlato sul proprio profilo X della prestazione maiuscola di Nicolò Barella: "La differenza tra i bravi giocatori e i campioni si vede in serate come questa.

Barella semplicemente stratosferico". Biasin, commentando poi la vittoria ottenuta dall'Inter contro l'Atletico Madrid ha scritto: "Coraggio, cuore, pazienza, attributi: la partita più difficile dell’anno, vinta stra-meritatamente. Questo gruppo merita una marea di applausi, ogni giorno di più. Bravi ragazzi".