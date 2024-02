Il contratto del capitano della Juventus Danilo scadrà il 30 giugno 2025 e per il momento non sono ancora stati avviati contatti per il prolungamento tra il suo agente sportivo e la dirigenza bianconeri. Non è escluso che le trattative con l'entourage del brasiliano possano essere rimandate alla prossima stagione, poiché in questo momento la priorità del club sarebbero i contratti in scadenza questo giugno 2024.

La Juventus attenderebbe la prossima stagione per discutere il prolungamento di contratto di Danilo

La Juventus è al lavoro per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza fra quattro mesi, ossia Adrien Rabiot e Daniele Rugani, inoltre dovranno essere valutate le situazioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: pur avendo i contratti in scadenza più avanti, nelle prossime settimane la società dovrebbe cercare un'intesa contrattuale con i due attaccanti anche per motivi di ammortamento di bilancio (e in particolare perché il serbo, altrimenti, da luglio avrebbe un notevole aumento di ingaggio).

Nel 2025 vanno in scadenza poi Mattia Perin, Weston McKennie, Wojciech Szczesny e Danilo. Fra essi il centrocampista statunitense pare quello più vicino al prolungamento di contratto. Riguardo a Danilo, nonostante sia il capitano e il leader riconosciuto da parte della rosa bianconera, per il momento non ci sono notizie. Il sudamericano è uno dei giocatori che guadagna di più in rosa, con circa quattro milioni di euro a stagione, e quindi per la società sarà importante capire che tipo di offerta fare al giocatore considerando anche che compirà a breve 33 anni. Per tutti questi motivi la questione prolungamento di contratto potrebbe essere posticipata alla prossima stagione.

La stagione fin qui disputata da Danilo nella Juventus

Danilo è stato uno dei calciatori più impiegati da Massimiliano Allegri in questa stagione: il tecnico lo sta facendo giocare da centrale difensivo di sinistra, sebbene in passato abbia giocato spesso anche come terzino destro. In questa edizione della Serie A il brasiliano ha disputato finora 17 match segnando un gol e fornendo un assist.

A questi bisogna aggiungere due match in Coppa Italia con due assist.

Arrivato a Torino nel 2019 (nella trattativa di mercato che ha portato Joao Cancelo al Manchester City), Danilo gradualmente è diventato un punto riferimento della rosa bianconera, fino alla promozione come capitano da parte di mister Allegri.