Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto un messaggio provocatorio sul proprio account X sottolineando come la Juventus, non ancora uscita dal progetto Superlega creato con Real Madrid e Barcellona, rischierebbe di non potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie A. La considerazione di Ziliani nasce partendo da una dichiarazione di qualche tempo fa del presidente Figc Gabriele Gravina, il quale aveva affermato che chi aderisce alla Superlega è fuori dalla Serie A, anche se per il momento non ci sono conferme formali di questo automatismo.

Ziliani contro la Juventus: 'Non è uscita ancora dalla Superlega e dunque non si potrà iscrivere alla Serie A'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto sul proprio account X un messaggio provocatorio nei confronti della Juventus, sottolineando come i bianconeri, ancora non usciti formalmente dalla Superlega, non dovrebbero iscriversi al prossimo campionato di Serie A: "La Juve, che ha reso noto di non essere affatto uscita dal Progetto Superlega non avendo avuto l’autorizzazione a farlo da parte di Real Madrid e Barcellona, non parteciperà al prossimo campionato di Serie A, dal quale verrà esclusa come da disposizioni da Gravina. Nessuno dubita che il numero 1 della FIGC tenga fede a quanto annunciato recentemente: chi aderisce alla Superlega è fuori dalla Serie A".

Dopo questo messaggio un utente ha chiesto a Ziliani: 'Ma riguardo a Milan, Liverpool e City c’è stato il sì di Barca e Real per l’uscita dalla Superlega? Mi pare strana questa cosa".

Il giornalista ha subito replicato specificando: "Dopo l'uscita dal progetto dei sei club inglesi, del Milan e dell'Atletico Madrid nelle 48 ore seguenti all'annuncio dell'aprile 2021 (l'Inter non aveva nemmeno dato l'adesione definitiva, quindi non c'era bisogno che uscisse), i tre club rimasti, e cioè Real, Barcellona e Juve avevano costituito una società e avevano firmato un accordo vincolante che le obbligava a non uscire dal progetto: in ogni caso nessuno poteva farlo senza il consenso degli altri due soci.

Pare ci siano di mezzo penali astronomiche, il motivo per cui la Juventus non può andarsene è anche questo".

Il commento degli utenti al messaggio di Ziliani

Il messaggio pubblicato da Ziliani ha scatenato numerose repliche di tifosi incuriositi dalle parole del giornalista: "Ma se in Spagna non fanno la stessa cosa può accadere che la Juve presenti ricorso e che venga accolto.

Anche perché questo progetto a tre me pare già fallito" scrive un utente.

Mentre un altro aggiunge: "Caro Ziliani vorrei che tu avessi la sacrosanta ragione. Nel mondo del calcio ci sono però persone che oltre a non avere alcuna autonomia non hanno un briciolo di dignità. La cui parola ben sappiamo cosa valga. Staremo a vedere".

Un altro utente ancora ha scritto: "Non avrà il coraggio! Diranno che rimane in A perché lei voleva uscire, ma sono stati i cattivi a tenerla nel progetto".