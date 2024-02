Nelle scorse ore l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Domenico Berardi e della possibilità che l'esterno calabrese possa tornare appetibile sul mercato per la Juventus nella prossima estate. Inoltre il dirigente ha commentato gli acquisti fatti dal club emiliano e nel dettaglio quello di Marash Kumbulla dalla Roma.

Carnevali apre di nuovo alla cessione di Berardi: 'In estate vedremo che accadrà ma Domenico non è incedibile'

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Rai Sport di Domenico Berardi e di un suo eventuale passaggio alla Juventus nella prossima estate: "Quello che accadrà in estate lo vedremo, ma noi siamo aperti, non è che Berardi è incedibile e se ci sono delle opportunità buone che possono essere buone per noi e anche per lui faremo le giuste valutazioni".

Carnevali, parlando poi della decisione del Sassuolo di non cedere Berardi nella sessione di mercato invernale appena chiusa, ha poi aggiunto: "Siamo stati chiari che a gennaio non si sarebbe mosso, quindi qualsiasi opportunità che si sarebbe presentata non sarebbe stata presa in considerazione".

Il dirigente neroverde ha poi commentato le indiscrezioni che avrebbero voluto una frizione tra il Sassuolo e Berardi per il mancato passaggio dell'esterno italiano alla Juventus nella scorsa estate, confermando queste voci ed ammettendo come ci siano state effettivamente degli screzi tra le parti in quando lo stesso Berardi si era detto pronto a fare il grande salto in una big. Su questo argomento Carnevali ha poi concluso la sua intervista ribadendo come la Juventus non abbia soddisfatto le richieste economiche fatte dal club per Berardi.

Carvenali ha poi parlato a TV Play del mercato in entrata del Sassuolo dicendo: "Giudizi? Aspetto ancora un po’. Bisogna vedere cosa succederà in campo. Kumbulla era la nostra priorità, credevamo che in difesa ci servissero giocatori con determinate caratteristiche. Doig giocatore di grande prospettiva.

Poi bisognerà vedere quello che sapranno dare in campo",

Ipotesi tattiche la Juventus se arrivasse Berardi in estate

Se la Juventus dovesse scegliere in estate di investire su Domenico Berardi, Massimiliano Allegri potrebbe effettuare delle modifiche sotto l'aspetto tattico piuttosto rilevanti: l'esterno attualmente nel Sassuolo ama infatti partire da destra per accentrarsi e scaricare di sinistro, oppure puntare il fondo per crossare morbidi palloni con il suo piede non preferito.

Tali caratteristiche imporrebbero alla Juventus di cambiare pelle e scendere in campo con un 4-3-3 formato da Berardi e Chiesa ai lati di Dusan Vlahovic.