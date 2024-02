Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato al sito Calciomercato.com di Massimiliano Allegri e delle recenti indiscrezioni che vorrebbero la Juventus pronta a rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza nel 2025. Una circostanza commentata anche dall'ex calciatore Paolo Tramezzani, che su Cusano News 7 ha consigliato al club bianconero di continuare con il toscano.

Chirico: 'Allegri ha dimostrato di saper dare nuova spinta a una squadra non data per favorita'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato nel suo consueto editoriale pubblicato su Calciomercato.com della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero Massimiliano Allegri diretto verso il rinnovo del suo contratto: "Max va verso il rinnovo, parola che alcuni come gli #Allegriout non vogliono neanche sentire per sbaglio, eppure questa parola bisogna tenerla presente perché c'è una possibilità che si sta consolidando.

La Juventus ha comunque in mente delle alternative, come Thiago Motta che piace a tante squadre o come Antonio Conte, che non ha firmato con nessuno e non ha preso impegni perché lui spera di venire alla Juve".

Il giornalista ha poi aggiunto: "Però in questo momento nella Juventus sta crescendo un partito pronto a continuare con Allegri: il toscano ha dimostrato in un periodo difficile comunque di dare nuova spinta ad una squadra che non veniva data ad inizio campionato tra le favorite. Allegri sta tirando il meglio da una rosa che non è competitiva come quella dell'Inter o come alcune di quelle che stanno dietro".

Chirico ha poi proseguito: "Allegri inoltre ha smentito che lui i giovani non li volesse vedere neanche in fotografia, accettando di buon grado la linea della società di andare sui talenti anziché su calciatori di esperienza.

Proprio per questo è nata l'idea Alcaraz: Giuntoli aveva cercato di proporre ad Allegri dei centrocampisti più affidabili come Phillips o Bonaventura, ma chi ha detto no è stato proprio il livornese. La sua volontà è stata infatti quella di continuare con i giovani e Giuntoli ha colto l'occasione per prendere questo ventunenne argentino".

Tramezzani: 'Allegri me lo terrei ben stretto. Sta dimostrando di essere un allenatore molto aperto'

Anche l'ex calciatore Paolo Tramezzani ha parlato a Cusano News 7 della Juventus e dell'eventuale rinnovo di Allegri, affermando: "Allegri me lo terrei ben stretto. Sta dimostrando di essere un allenatore molto aperto, che cerca di mettere in condizione i propri giocatori per rendere al meglio, crescere e maturare, con un bagaglio d’esperienza che hanno pochi allenatori al mondo. Oggi non valuterei un altro allenatore. Antonio Conte è sicuramente bravissimo, ma non starei a cambiare una cosa che funziona".