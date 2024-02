La Juventus è attesa da un finale stagione impegnativo fra campionato e Coppa Italia. Evidente come la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus passi dai risultati che riuscirà a raggiungere il tecnico nel finale di stagione, fra posizione in campionato e la possibilità di vincere la Coppa Italia [VIDEO]. Ne ha parlato anche Marcello Chirico in un articolo pubblicato su ilbianconero.com. Il giornalista sportivo ha sottolineato come che, se prima del pareggio contro l'Empoli e la deludente sconfitta contro l'Inter il prolungamento di contratto di Massimiliano Allegri fosse dato per scontato, al momento sembra non esserlo più.

Chirico ha parlato di incertezza sulla permanenza di Allegri anche la prossima stagione

Come sottolineato da Marcello Chirico Allegri ha chiaramente fatto sapere che la sua permanenza dipenderà dall'andamento della squadra fino alla fine della stagione e che la sua unica certezza è stata quella di rispettare gli obiettivi prefissati dalla società all'inizio della stagione, tra cui il ritorno in Champions League. Attualmente, il secondo posto in classifica sembra garantirgli questo obiettivo.

Ha poi aggiunto: "Rimane da capire se il buon piazzamento in Serie A, ed una eventuale vittoria della Coppa Italia, che al momento non è così scontata, saranno sufficienti per consentirgli di proseguire la sua esperienza professionale alla Juve, e magari garantirgli anche il prolungamento di contratto".

Infine Chirico ha sottolineato: "Dopo il pareggio contro Empoli e la sconfitta deludente contro l'Inter non è così scontato il rinnovo per Allegri ed è di nuovo in bilico".

Un riepilogo delle stagioni della Juventus dal ritorno di Massimiliano Allegri

Dal suo ritorno alla Juventus Allegri non è riuscito a vincere alcuna competizione.

Nel 2021-2022 la squadra bianconera si è classificata quarta in classifica, uscendo agli ottavi di finale di Champions League. Stesso risultato nella stagione successiva nella massima competizione europea, in campionato invece sarebbe arrivata terza se non fosse stata sanzionata con dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Nell'attuale fino ad adesso la Juventus ha ottenuto 16 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia, dove sfiderà la Lazio.

Vaciago: 'Nessuno manderà via Allegri'

Sulla situazione rinnovo di Allegri ha parlato anche Guido Vaciago in una recente intervista a Tutti Convocati. Il giornalista sportivo ha aggiunto che nessuno manderà via il tecnico alla Juventus ma al momento non sarebbe previsto nessun incontro per il prolungamento di contratto del tecnico livornese fra le parti.