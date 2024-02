Questa sera 12 febbraio la Juventus sarà in campo per sfidare l'Udinese. I bianconeri hanno a che fare con alcune defezioni e in particolare Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Dusan Vlahovic e Danilo. Il primo è infortunato, mentre il secondo è squalificato. Dunque, due cambi in casa Juventus saranno obbligati. Al posto del serbo ci sarà Arek Milik che aveva saltato la gara contro l’Inter poiché squalificato. Adesso il polacco tornerà a disposizione e sarà subito chiamato in causa da Allegri. Al suo fianco, invece, dovrebbe esserci Federico Chiesa che è favorito su Kenan Yildiz.

Per quanto riguarda la difesa ci sarà il ritorno di Alex Sandro che sostituirà Danilo.

Nessun cambio a centrocampo

L'unico reparto in cui, Massimiliano Allegri non farà cambi di formazione è il centrocampo. In messo non ci saranno novità e si vedranno i tre titolarissimi Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Sulle fasce saranno confermati Andrea Cambiaso e Filip Kostic. Infatti, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a non fare cambi e Timothy Weah e Samuel Iling Junior partiranno dalla panchina. A disposizione ci sarà anche il nel acquisto Carlo Alcaraz. L’argentino ha già fatto il suo esordio in bianconero a San Siro e oggi 12 febbraio potrebbe giocare i primi minuti anche all’Allianz Stadium.

Alcaraz si sta inserendo bene nei meccanismi della Juventus ma non è ancora pronto per essere titolare. Almeno per il momento, il suo inserimento sarà graduale, ma con il passare del tempo Massimiliano Allegri gli aumenterà il minutaggio. Alcaraz può giocare in più ruoli e questa è sicuramente una cosa utile per la squadra in vista del finale di stagione.

A completare la difesa, invece, ci saranno Federico Gatti e Gleison Bremer. In porta ci sarà sempre Wojciech Szczesny anche perché Mattia Perin è infortunato. La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

Vlahovic MVP di gennaio

Stasera 12 febbraio Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, ma i tifosi che saranno presenti all’Allianz Stadium avranno comunque la possibilità di applaudirlo. Infatti, DV9 riceverà il premio come MVP del mese di gennaio. Vlahovic, dopodiché, farà di tutto per riprendersi in vista della gara contro il Verona. Oltre a lui contro l’Udinese mancherà Danilo e la sua fascia da capitano finirà sul braccio di Adrien Rabiot. Il francese, nel corso di questa stagione, ha già guidato la Juventus in assenza del brasiliano. Un’altra delle novità per la gara contro l’Udinese sarà la presenza di un altro giovane della Next Gen a disposizione di Allegri. Si tratta di Leonardo Cerri che rimpolperà l’attacco bianconero viste le assenze di Vlahovic e Kean.