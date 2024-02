Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha scritto su Libero del momento complicato che sta attraversando Massimiliano Allegri con una parte della tifoseria bianconera.

Secondo l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, invece, il tecnico bianconero non accetterà di avere anche la prossima stagione una squadra cosi poco attrezzata per la vittoria del campionato.

Moggi: 'Ad Allegri viene chiesto ogni giorno di andarsene perché secondo tifosi e media la squadra vince giocando male'

L'ex dirigente Luciano Moggi ha dedicato il suo consueto editoriale sul portale Libero al momento delicato che sta attraversando l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri con parte della tifoseria bianconera: "L’Inter è stata campione d’inverno e ha grandi possibilità di primeggiare sulla Juventus seconda, distaccata di nove punti, e sul Milan terzo e addirittura a -13.

Pioli sembra sempre al capolinea, peggio per Allegri, al quale ogni giorno viene chiesto di andarsene perché la squadra, secondo opinionisti e tifosi, vince giocando male".

Secondo Moggi, inoltre, alcuni supporter della Juventus ce l'avrebbero con Allegri per non essere riuscito a mantenere la velocità in campionato dell'Inter pur non avendo impegni infrasettimanali come i nerazzurri. L'ex dirigente si è poi detto stupito di leggere nomi e candidature dei possibili eredi di Allegri, visto che la compagine bianconera a oggi si trova seconda in classifica a quattro punti di distanza dal Milan.

Moggi ha poi concluso il suo editoriale, evidenziando però come a Frosinone la formazione piemontese abbia faticato e non poco a prevalere sugli uomini di Eusebio Di Francesco.

Ravanelli: 'Allegri è un allenatore vincente e non accetterà più una squadra di questo genere per la prossima stagione'

Anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Pressing della Juventus e del possibile futuro di Massimiliano Allegri: "Credo che la cosa più importante per lui sia capire se questa Juventus con qualche innesto possa essere competitiva sia in Champions che in campionato.

Allegri è un allenatore vincente, non accetterà più una squadra di questo genere per la prossima stagione. Vorrà delle certezze e giocatori di grande qualità. Per questo non sono convinto che possa rimanere ancora sulla panchina della Juventus".

Ravanelli, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come tanti supporter bianconeri siano rimasti delusi dalla mancata reazione della squadra a seguito della pesante sconfitta incassata con l'Inter.

Secondo "Penna Bianca" infine, anche nella gara con il Frosinone la formazione guidata da Massimiliano Allegri non avrebbe garantito una prestazione di livello.