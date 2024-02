Inter e Juventus potrebbero cambiare allenatore nella prossima stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni,i bianconeri, sarebbero interessati ad intensificare i contatti con Zinedine Zidane che non ha ancora trovato squadre dopo l'esperienza al Real Madrid. I nerazzurri, invece, devono fare i conti con gli estimatori di Simone Inzaghi che interesserebbe a Manchester United, Liverpool, Barcellona e Chelsea.

Il ritorno di Zidane sulla panchina bianconera

La Juventus potrebbe non confermar Massimiliano Allegri che ha però un contratto in essere fino al 2025.

Le valutazioni finali saranno fatte a fine stagione quando si farà un punto anche sugli obiettivi raggiunti. Il tecnico toscano, però, non convince soprattutto per il gioco poco propositivo che la squadra ha espresso negli ultimi anni. Come successore, nelle ultime ore, è avanzato il nome di Zidane ( seguito a dal Bayern Monaco che sonda anche Antonio Conte) che potrebbe essere addirittura contattato nelle prossime settimane. L'allenatore in realtà non ha chiuso ad un possibile ritorno in Italia e lo ha confermato durante un suo intervento a Sky.

"Come allenatore ho preso tanto da Lippi e Ancelotti. Lippi è stato il primo che ha creduto in me, mi ha fatto venire alla Juve e sono diventato quello che sono grazie a lui.

Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Mi piacerebbe un giorno". Ha rivelato l'ex allenatore del Real Madrid.

C'è la fila per Simone Inzaghi

L'Inter sta giocando una stagione molto convincente dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il lavoro di Simone Inzaghi non è passo inosservato, infatti, diversi club esteri hanno puntato i radar sull'ex Lazio.

L'attuale allenatore dell'Inter ha un contratto fino al 2025 ma Liverpool. Barcellona, Chelsea e Manchester United hanno già fatto intendere di essere molto interessati a contattarlo per intraprendere un nuovo progetto tecnico. Il club nerazzurro vorrebbe però confermarlo e accelerare il rinnovo del contratto. I discorsi si potrebbero intensificare a fine campionato perché ora tutto il club è concentrato su Champions League campionato.

Le caratteristiche dei due allenatori

Zidane potrebbe essere un tecnico molto congeniale alla Juventus perché avrebbe le capacità di gestire un gruppo composto a giocatori con personalità molto forti e valorizzare giovani talenti. Inoltre,il coach francese, è in grado di impostare diversi moduli di gioco e di adattarsi alle caratteristiche della rosa. Il nome di Inzaghi piace molto all'estero perché ritenuto un allenatore moderno che gioca un calcio qualitativo. Una delle caratteristiche principali del tecnico dell'Inter è quella di sfruttare e valorizzare al meglio la rosa che ha a disposizione senza richiedere molti interventi sul mercato.