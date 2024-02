Le ultime indiscrezioni di Calciomercato, testimonierebbero di un Romelu Lukaku in attesa di capire quale potrebbe essere il proprio futuro: la Roma difficilmente potrà riscattarlo e la Juventus avrebbe voltato pagina, puntando su profili decisamente meno costosi e più giovani. Per il belga, resterebbe calda l'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita.

Calciomercato, il futuro di Lukaku appare incerto: la Roma non può permetterselo, la Juve è concentrata su altri profili

Il futuro di Romelu Lukaku ad oggi appare più nebbioso che mai: il centravanti attualmente in forza alla Roma vedrà il suo passaggio in prestito nella formazione giallorossa terminare il prossimo giugno, ed il ritorno al Chelsea, la società che ne detiene il cartellino, sembra cosa scontata.

Anche i "Blues" non gradirebbero però avere il belga in rosa e per questa ragione avrebbero già stanziato il costo del suo eventuale riscatto per il mercato estivo, vale a dire 43 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore che a giugno compirà 31 anni e che non sta vivendo un momento particolarmente brillante della sua carriera. Dunque la domanda che sorge spontanea è, quale squadra potrebbe effettivamente comprare Lukaku? la stessa Roma, bloccata dai rigidi paletti imposti dal fairplay finanziario, non avrebbe quella forza economica necessaria per spendere una somma cosi elevata. La Juventus, accostata al centravanti da Anversa nella scorsa campagna acquisti estiva, ad oggi non sarebbe più disposta a spendere tanto per un calciatore che porta con se uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro.

Inoltre, la politica del club bianconero andrebbe incontro ad un ringiovanimento della rosa e ad un conseguente abbattimento dei costi inerenti il monte ingaggi. Di conseguenza, anche se a giugno dovesse uscire Dusan Vlahovic, Giuntoli non andrebbe su nomi come Lukaku ma più su profili come Zirkzee.

Per Lukaku futuro in Arabia Saudita? Le recenti dichiarazioni del belga farebbero pensare a questa ipotesi

Tolte le italiane e prendendo in considerazione che nessun top club si è presentato al portone di Lukaku nella scorsa estate per ingaggiarlo, lasciando cosi la possibilità alla Roma di prenderlo in prestito negli ultimi giorni di agosto, si può presuppore che nel futuro del belga ci sia l'Arabia Saudita.

Le parole del centravanti classe '93 dette a seguito dell'amichevole giocata dai giallorossi recentemente contro l'Al-Shabab sono una conferma di questa ipotesi: "Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori leghe al mondo, se non la migliore. I club fanno molti sforzi per portare qui i top player, a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto".