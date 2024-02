Nelle scorse ore il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato a quello che potrebbe essere il futuro della Juventus: secondo il giornalista dunque, la società bianconera ora capeggiata da John Elkann darà la priorità al bilancio anziché badare squisitamente alle vittorie sul campo.

Ravezzani: 'Il primo obiettivo di Elkann sarà il bilancio'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato alla Juventus e a quello che potrebbe essere il corso dettato per il futuro dalla presidenza guidata da John Elkann: "La nuova Juve di Elkann seguirà gli stessi parametri del Milan.

Quindi basta con calciatori a fine carriera e dallo stipendio folle. Il primo obiettivo sarà il bilancio in pareggio, poi vincere. Che non diventerà più l’unica cosa che conta. I tifosi dovranno farsene una ragione". Un messaggio, quello di Ravezzani, che ha scatenato decine di repliche di tifosi pronti a rispondere per le rime al giornalista: "In termini economico-finanziari, nella storia della Juventus vincere non è mai stata l'unica cosa che conta. Difatti, come sa, quella frase non significa "vincere e al diavolo tutto il resto": è un modo arguto per esprimere la propria ambizione".

Juventus, tanti tifosi bianconeri sono pronti ad affrontare un progetto più sostenibile

Tra i tanti messaggi scritti in replica al post di Ravezzani, si leggono anche tifosi della Juventus pronti ad affrontare un progetto votato ad un ridimensionamento economico: "Non vedo perché le cose non possano andare di pari passo.

Se in Europa ci sono diversi colossi, con i quali non si può in alcun modo competere sul piano economico, in Italia siamo praticamente tutti sulla stessa barca (che piano piano sta affondando), per cui non vedo il problema" scrive un tifoso.

C'è anche chi, tra i supporter della Juventus, non si trova in pieno accordo con il pensiero espresso da Ravezzani: "Me ne faccio una ragione se le regole valgono per tutte le squadre, se la giustizia è e sarà uguale per tutti altrimenti la competizione sarà sempre impari" mentre un altro aggiunge: "Non è una dicotomia direttore.

Contestualizziamo: la Juve qualificata in Champions League fattura un buon 30% in più dell'Inter finalista di Champions League. Una volta, fare debiti per vincere veniva definito doping finanziario". Un altro tifoso ancora infine prende ad esempio l'ultimo acquisto della Juventus per contestare l'affermazione di Ravezzani: "Alcaraz sarà anche giovane ma di sicuro i suoi costi non vanno verso una sostenibilità economica".