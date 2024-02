L'Inter vince un'importante match contro la Roma in rimonta nella 24esima giornata di campionato e consolida il primo posto. Una prestazione decisa da molto definita una dimostrazione di superiorità evidente della squadra milanese, che nel secondo tempo ribalta l'iniziale 2 a 1 della Roma. A parlare del match è stato anche Fabio Ravezzani.

Ravezzani su Roma-Inter

"In tanti anni da osservatore del calcio ho imparato che quasi mai chi parte troppo forte vince le partite". Queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani. Il giornalista sportivo in un successivo post ha aggiunto: "Spero che almeno adesso chi dice che l’Inter è chiaramente favorita per lo scudetto non passi ancora come un pericoloso sabotatore".

Dichiarazioni che hanno avuto molto clamore mediatico, basti notare i tanti commenti al post di Fabio Ravezzani. Un utente ha scritto: "L'Inter ha la squadra più completa ed ha la fortuna di usufruire delle interpretazioni del var sempre a favore. Un altro utente ha aggiunto: "Il problema è che gli addetti ai lavori non capiscono niente, a inizio anno l'hanno fatta passare come una squadra in costruzione".

Roma-Inter e l'episodio del gol di Acerbi commentato da ex arbitri con giudizio opposto

I tanti utenti che hanno commentato il post di Ravezzani hanno voluto fare riferimento al gol di Acerbi in Roma-Inter, sottolineando come l'episodio arbitrale è andato a favore della squadra di Inzaghi, come sta capitando in diverse situazioni a loro detta in questa stagione.

A parlare del gol di Acerbi sono stati due ex arbitri, da una parte Massimiliano Saccani a 90esimo minuto, dall'altra Graziano Cesari a Pressing.

Interessante come la valutazione dell'episodio sia diversa, il primo ha sottolineato come Thuram fosse in fuorigioco influente sul colpo di testa di Acerbi in quanto, anche se sembra disinteressarsi del pallone, tocca Rui Patricio.

In base alle disposizioni arbitrali sarebbe da sanzionare come in fuorigioco attivo. Non della stessa idea Graziano Cesari, che invece ha sottolineato come il francese non disturbi la visuale del portiere, per questo è stato giusto convalidare il gol.

Il commento di Roma-Inter da parte di Arrigo Sacchi

A commentare il match fra Roma-Inter è stato anche Arrigo Sacchi in un'intervista da parte della Gazzetta dello Sport.

Sull'inizio deciso della Roma ha dichiarato: "Ha fatto vedere che non aveva paura dell’avversario, ha cercato di mettere i nerazzurri sulla difensiva. Tentativo apprezzabile". Poi l'ex tecnico ha aggiunto: "Nel secondo tempo la forza, l’esperienza e la tecnica dei ragazzi di Inzaghi, unite a un gioco che, via via, sta diventando sempre più “europeo”, hanno fatto la differenza".