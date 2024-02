La sofferta quanto importante vittoria centrata dalla Juventus all'ultimo respiro contro il Frosinone per effetto della rete di Daniele Rugani arrivata al 95esimo ha generato la reazione social del giornalista sportivo di Tuttosport Stefano Salandin, che al di là dei tre punti ha fortemente criticato la prestazione dei bianconeri.

Salandin sulla vittoria della Juve contro il Frosinone: 'Non possiamo fermarci ai risultati'

"Ma allora il problema non è Alex Sandro nella difesa Juve (un’idea ce l’ho e ormai è una certezza). Sempre uno o due tocchi in più.

Livello tecnico imbarazzante. La sostanza non cambia: sta roba in campo non può rappresentare il futuro della Juventus" ha scritto Salandin in un post pubblicato su X.

In un successivo messaggio, Saladin ha approfondito il proprio pensiero: "Vediamo quanti giocatori resteranno e quanti ne arriveranno a prescindere dall’allenatore. Fra Verona (andata), Frosinone andata e ritorno, Salernitana e Monza la Juve ha 10 punti in più conquistati allo scadere o poco prima. La Juve è sta roba qui: scarsa. Se vi fermate ai risultati fate un altro mestiere. Si salva col carattere".

Le problematiche della rosa della Juventus

"Neanche il tecnico può rappresentare il futuro della Juventus" ha scritto un utente in riferimento al post di Saladin.

La risposta del giornalista è stata: "Certo: tenete sti giocatori, con un altro allenatore arriverete 5° o 4° ma con sorriso. Il calcio ha delle regole eh".

Secca la replica di un altro utente: "Cioè stai dicendo che i valori tecnici della rosa della Juventus sono pari a quelli di Empoli Verona Frosinone?". "Certo che no, ma neanche come quelli di Inter, Milan e forse Lazio e Roma.

L'analisi è facile: tolti 3 o 4 gli altri faticherebbero a fare i titolari dall'Atalanta in giù. Quindi la somma rende più dei singoli. Non è difficile. Però ornai l’ideologia vale più dei fatti" ha replicato Saladin.

Adani critico nei confronti del gioco e dei risultati della Juve: 'Un corner non può bastare a giudicare un percorso'

Anche il commentatore sportivo Daniele Adani, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha voluto commentare il match fra Juventus-Frosinone: "Solita Juve? Sì, esatto, con delle cose che si possono valutare sicuramente in positivo, il carattere, il non arrendersi mai, la compattezza. Ma secondo me non basta per un club così glorioso, con una storia di grandi vittorie, quindi torniamo alla frase che ho detto la settimana scorsa, citando il grande Cruijff: se non comprendi come hai vinto, non capirai mai quando perdi".

E poi ancora: "E' questo il problema: tu devi capire il tipo di percorso che fai nella vittoria.

Io non mi posso ridurre a valutare l'andamento su una vittoria al 95', perchè poi quando non vengono con l'Empoli, l'Udinese, Verona allora dov'è l'analisi? Se rimane un calcio d'angolo al 95' a giudicare un percorso, è troppo poco per una squadra come la Juve. Sottolineando però sempre che questa squadra ha carattere. Io mi aspetto molto di più".