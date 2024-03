Nelle scorse ore il portiere Sergio Romero ha parlato alla Gazzetta dello Sport indicando Mason Greenwood come profilo idoneo per un eventuale passaggio nella Juventus. Secondo il giornalista Gianluca Odennino invece, il club bianconero avrebbe già mosso i primi passi per acquisire Teun Koopmeiners dall'Atalanta.

Juventus, Romero suggerisce: 'Greenwood è pronto per il club bianconero e con Chiesa e Vlahovic farebbe un trio super'

Il portiere del Boca Junior Sergio Romero è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e parlando della Juventus ha accostato la formazione bianconera ad un suo ex compagno del Manchester United, Mason Greenwood: "Mason è tecnica e fantasia.

E' pronto per la Juventus: che trio con Chiesa e Dusan Vlahovic. Ho visto crescere Mason Greenwood ai tempi del Manchester United e adesso sono contento di rivederlo al top al Getafe. Mason quando punta l’avversario diventa quasi immarcabile proprio perché dribbla e calcia bene con entrambi i piedi. Un tridente Greenwood-Vlahovic-Chiesa sarebbe super". Romero, continuando a parlare delle doti tecniche di Greenwood ha sottolineato come l'inglese sia capace di agire come seconda punta e soprattutto come esterno, posizione nella quale il classe 2001 darebbe il meglio di se. Secondo Romero inoltre Greenwood, per la sua abilità di partire dal lato del campo per poi entrare in mezzo alle difese avversarie, può ricordare tecnicamente Federico Chiesa.

A detta del portiere, il giocatore attualmente in forza nel Getafe starebbe dunque recuperando dopo gli eventi di Manchester la sua forma migliore e avrebbe le capacità di fare bene in ogni top club presente in Europa, specie nella Juventus.

Juventus, Odennino: 'I bianconeri si sono già mossi per il profilo di Koopmeiners facendo un sondaggio nello scorso gennaio'

Del possibile Calciomercato della Juventus e nello specifico sul colpo che i bianconeri spererebbero di assestare con l'acquisizione di Teun Koopmeiners, ha parlato a TV Play il giornalista Gianluca Odennino: "La Juventus si è già mossa per Koopmeiners facendo un sondaggio esplorativo a gennaio.

Si parla di un tesoretto per giugno alimentato dalla qualificazione al Mondiale per club, probabilmente dalla Champions League e da altre uscite. Il giocatore sta prendendo in considerazione l'ipotesi Juventus perché stuzzicato dalla possibilità di diventare il simbolo del nuovo progetto". Secondo Odennino la Juventus potrebbe dover fronteggiare per Koopmeiners la concorrenza di diversi club in Inghilterra e dunque secondo il giornalista Giuntoli avrebbe intenzione di offrire una somma di denaro e delle contropartite tecniche.