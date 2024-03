Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato a Calciomercato.com della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il ds Cristiano Giuntoli pronto a valutare un futuro senza Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri.

Chirico: 'Alla Juventus hanno cominciato davvero a discutere di un progetto senza Allegri e lui lo sa'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato il suo consueto editoriale pubblicato dal portale Calciomercato.com dedicato alla Juventus e nello specifico a quelle che sarebbero le idee di Cristiano Giuntoli per quanto concerne il futuro di Allegri: "Si è tornato a parlare ancora una volta del contratto di Allegri: in conferenza stampa non manca mai la domanda su questo argomento perché i giornalisti sanno che la situazione non è cosi fluida come vuol far passare qualcuno, cioè che Allegri andrà a ridiscutere con la società e alla fine accetterà determinate condizioni e continuerà magari con un rinnovo di altri 2 anni.

Non è cosi, per il semplice motivo che alla Juventus hanno incominciato veramente a discutere di un progetto nuovo senza Allegri e lui lo sa. Lo sa bene che Giuntoli ha già chiamato Thiago Motta: il ds toscano è venuto alla Juve per costruire la sua squadra e la società, nonostante le frasi dette a favore e in difesa di Allegri, vanno in controtendenza con il lavoro che sta facendo sotto traccia Giuntoli" Chirico, parlando poi della partita tra Napoli e Juventus ha detto: "Napoli-Juventus per loro è la partita dell''anno: sarà una gara dura, difficile, lo sa anche Allegri che in conferenza stampa ha sottolineato il fatto che bisogna fare meno errori in fase difensiva. Lui ha manifestato un po di preoccupazione per i tanti gol subiti, dicendo che bisogna stare più attenti.

Inoltre ci sono problemi di organico: è vero che Allegri dice di avere a disposizione Alcaraz e Miretti, ma è tutta un'altra cosa che avere in campo Rabiot e McKennie soprattutto in una Juve che manca già di suo di qualità".

Juventus, i commenti degli utenti alle parole di Chirico: 'Per la prossima stagione bisogna essere competitivi'

Le parole di Chirico sono state commentate da tanti tifosi della Juventus: "Marcello quasi tutto quello che hai detto ci può stare ricorda che Giuntoli non fa miracoli per la prossima stagione bisogna essere competitivi e non ti accontenti di un secondo posto per superare questa difficoltà servono 3 giocatori di livello mi dici dove prende i soldi la società" scrive un utente, mentre un altro si concentra sulla partita col Napoli: "Purtroppo non si vince a Napoli da 5 anni e nonostante la situazione in classifica dei partenopei sia peggio della nostra, in questo momento anche un pareggio sarebbe un risultato insperato.

La situazione sul futuro è ancora più confusa di qualche settimana fa. Serve il prima possibile una decisione per serrare i ranghi e chiudere meglio questa stagione rispetto a quanto si stia facendo ora.