Una lunga settimana attende il Crotone: la squadra riprenderà gli allenamenti nelle prossime ore. Il gruppo sarà guidato, al momento, ancora dal tecnico Silvio Baldini, in attesa di comprendere quali saranno le sue scelte a seguito della quarta sconfitta nelle ultime cinque gare contro il Monterosi Tuscia.

A quanto pare in queste ore nulla è escluso, neppure un eventuale addio dello stesso allenatore toscano in favore di un traghettatore come Aniello Parisi, già membro dello staff rossoblù.

Intanto il Crotone ha messo nel mirino il posticipo della 33^ giornata contro la Casertana all'Ezio Scida, in programma lunedì 25 marzo alle ore 20:45.

In questo finale di stagione regolare gli squali avranno sei gare per centrare l'accesso ai playoff.

Crotone tra Baldini e Parisi

In attesa di eventuali novità la squadra tornerà ad allenarsi in città nelle prossime ore. Con il tecnico Silvio Baldini che starebbe riflettendo sul prosieguo della sua esperienza in Calabria, la società avrebbe eventualmente già individuato un nome per portare a termine la stagione. Il profilo emerso nelle ultime ore sarebbe quello di Aniello Parisi, in passato tecnico della Primavera del Crotone e oggi componente dello staff tecnico. Una soluzione che diventerebbe reale se l'attuale allenatore decidesse di dare le dimissioni, ipotesi non da scartare, in particolare in caso di mancata vittoria contro la Casertana.

Crotone, servono i tre punti

Al netto delle difficoltà venutesi a creare nell'ambiente rossoblù, il Crotone scenderà in campo nella serata di lunedì 25 marzo alle ore 20:45 contro la Casertana. Il Crotone in questo match potrà contare sul rientrante difensore Davide Bove, assente a Teramo per squalifica.

Con 46 punti in classifica e l'attuale settima posizione il Crotone viaggia con un distacco di quattro punti dal Taranto, sesto in classifica.

La vittoria all'Ezio Scida manca ormai da diverse giornate, con gli squali che hanno ottenuto una sola vittoria (0-1 a Messina) nelle ultime 10 sfide, viaggiando nell'anno solare 2024 con un andamento da retrocessione.

Tifoseria delusa

Nella gara casalinga della 33^ giornata la tifoseria rossoblù potrebbe dar vita a una contestazione.

Già qualche avvisaglia si era vista nel finale della sfida contro il Latina, match perso per 3-1, ora alla luce della sconfitta contro il Monterosi Tuscia e le parole pesanti dell'allenatore contro la squadra, i tifosi potrebbero decidere di schierarsi al fianco del tecnico e della società.

Intanto la squadra tornerà ad allenarsi nella giornata di mercoledì 20 marzo presso il centro sportivo "Antico Borgo".