Giungono indiscrezioni di mercato relative al centrocampista americano della Juventus Weston McKennie che secondo il portale di informazione sportiva Team Talk sarebbe finito nel mirino del Manchester United: stando a quanto trapelato i Reds potrebbero presentare un'offerta da 17 milioni di euro. Sull'ex Schalke 04 e Leeds ci sarebbe anche l'Arsenal.

McKennie seguito dal Manchester United

"Il Manchester United ha individuato Weston McKennie come una buona possibilità per rinfrescare il proprio centrocampo. La stella della nazionale americana potrebbe essere disponibile per soli 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro)" ha scritto su X Team Talk.

Una stagione importante quella di Weston McKennie in bianconero, uno dei più positivi dell'annata assieme ad Andrea Cambiaso. Lo dimostrano non solo le presenze fino ad adesso totalizzate (27 totali fra campionato italiano e Coppa Italia) ma soprattutto il suo contributo in fase realizzativa. Fin qui McKennie ha finalizzato ben 9 assist totali in tutte le competizioni disputate, ma non è solo nei numeri che si può racchiudere la sua stagione: in praticamente ogni partita McKennie corre a tutto campo, recuperando palloni e facendo ripartire l'azione che spesso va ad accompagnare in modo lucido ed efficace. Massimiliano Allegri ne ha sfruttato le qualità sia come interno di centrocampo che come esterno di destra a tutta fascia.

Il ritorno di McKennie alla Juventus in estate dopo il mancato riscatto da parte del Leeds

Un'evoluzione più che inaspettata quella del centrocampista americano se si considera che la scorsa stagione, dopo la prima parte a Torino, si era trasferito nel mercato di gennaio al Leeds in prestito con obbligo di riscatto stabilito in caso di permanenza della società inglese in Premier League.

Alla fine è arrivata la retrocessione in Championship, con l'americano rientrato dunque a Torino.

Massimiliano Allegri ha deciso di confermarlo e l'americano non ha deluso le aspettative. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2025 e in caso di mancato prolungamento l'ipotesi della cessione potrebbe non essere così remota.

Anche l'Arsenal come accennato sarebbe interessato a lui per il prossimo anno.

Bremer altro bianconero in orbita Reds

Da diverse settimane si parla di un interesse del Manchester United anche per Gleison Bremer. Il centrale brasiliano non ha mai nascosto di voler giocare un giorno in Premier League coi bianconeri che ne valutano il cartellino non meno di 70 milioni di euro (fu pagato circa 50 dal Torino).

Anche perchè il club crede molto nelle sue doti, a conferma di ciò il rinnovo di contratto arrivato ad inizio stagione con scadenza fissata a giugno 2028.