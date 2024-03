Nelle scorse ore il calciatore del Genoa Albert Gudmundsson ha parlato a Sky Sport della possibilità di passare alla Juventus nella prossima estate con una sua vecchia conoscenza, Teun Koopmeiners. I due infatti erano stati compagni di squadra in Olanda all'Az Alkmaar dal 2018 al 2021.

Secondo il giornalista Daniele Longo, intanto, la società bianconera terrebbe d'occhio anche altri profili per potenziare il centrocampo e tra questi ci sarebbe Ederson dell'Atalanta.

Gudmundsson: 'Futuro alla Juventus con Koopmeiners? Nel calcio mai dire mai'

Albert Gudmundsson, esterno offensivo in forza nel Genoa, ha rilasciato nelle scorse ore un'intervista a Sky Sport e rispondendo alla domanda su un suo possibile passaggio alla Juventus con anche Koopmeiners ha detto: "Nel calcio mai dire mai, ma non lo so.

Non conosco il suo futuro e a dire la verità neanche il mio. Sarebbe comunque bello giocare di nuovo con lui". Il riferimento al passato è alla comune esperienza all'Az Alkmaar a inizio carriera.

Gudmundsson restando in tema Juventus e focalizzandosi sullo scontro che vedrà il suo Genoa affrontare proprio i bianconeri in campionato ha detto: "Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato contro la Juve, due anni fa a Marassi, ho provato grandi emozioni. E ho segnato anche quest’anno in casa. Domenica non sarà facile ma scendiamo in campo sempre per provare a vincere”.

Gudmundsson parlando infine dell'episodio del penalty contro la Salernitana e della conseguente discussione avvenuta con Retegui per batterlo, ha sottolineato come il suo nome fosse il primo sulla lista dei rigoristi, una circostanza che lo ha portato sul dischetto e poi a segnare una rete molto importante per lui.

L'islandese ha infatti evidenziato che il gol contro il club campano, gli ha permesso di andare in doppia cifra per il secondo anno consecutivo, un evento che a Genoa non succedeva dai tempi di Diego Milito.

Juventus, Longo: 'I bianconeri non guardano solo Koopmeiners dell'Atalanta ma anche Ederson'

La Juventus potrebbe dunque puntare all'acquisto di un grande centrocampista per la prossima estate e secondo il giornalista del portale Calciomercato.com Daniele Longo, i bianconeri non valuterebbero soltanto il nome di Teun Koopmeiners, ma anche quello di Ederson: "Non solo Koopmeiners, la Juventus guarda con grande interesse in casa Atalanta per rinforzare il centrocampo: piace, tanto, il brasiliano Ederson.

Nelle ultime settimane Giuntoli ha riattivato la pista Ederson: contatti con gli agenti dell’ex Salernitana. Resta una pista complicata perché l’Atalanta non vorrebbe cederlo se non di fronte a una proposta davvero irrinunciabile".

Secondo Longo quindi l'Atalanta avrebbe già formulato una prima valutazione di Ederson, che potrebbe essere ceduto per non meno di 35 milioni di euro.