Nelle scorse ore l'opinionista vicino ai colori della Juventus Francesco Oppini ha parlato di Massimiliano Allegri, difendendolo dagli attacchi ricevuti in queste settimane e definendolo il vero valore aggiunto della rosa bianconera. Del tecnico livornese in termini meno entusiastici ha detto la propria opinione a TMW Radio l'allenatore Antonio Paganin.

Juventus, Oppini fa scudo su Allegri: 'Non me la sento di attaccare il valore aggiunto della rosa bianconera'

"Allegri? io non me la sento di attaccare un personaggio che dal punto di vista professionale è il valore aggiunto di questa rosa, perché ad oggi in questa squadra non ci sono giocatori come in passato che hanno alzato trofei, vinto scudetti, giocato finali di Champions o vinto coppe Italia.

Tutto quello che c'era in passato non c'è più, questa è una Juve nuova ed Allegri ha parlato in settimana, raccontando come la società gli abbia chiesto di inserire 3 next-gen a stagione in squadra, cosa che è stata fatta" questo è il concetto con cui ha parlato del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri l'opinionista Francesco Oppini. Quest'ultimo, ai microfoni di Radio Bianconera ha poi rintuzzato sul tema Allegri e sulla Juventus aggiungendo: "Allegri spesso ha provato a spegnere gli entusiasmi quando si parlava di scudetto, peraltro ripetendo spesso che la squadra non fosse pronta a gestire eventuali momenti no. Ci sono state una serie di situazioni negative da Empoli in poi, la squadra si è smarrita mentalmente e fisicamente".

Oppini ha poi difeso l'operato di Allegri sottolineando come sia troppo semplice per i suoi detrattori, puntare il dito sul livornese unicamente quando le cose vanno male in casa Juventus.

Paganin non fa sconti ad Allegri: 'Ha da sempre difficoltà a costruire e che anche quest'anno mi sembra piuttosto fragile'

Di Massimiliano Allegri e della Juventus ha parlato a TMW Radio anche l'allenatore di calcio Antonio Paganin: "Allegri ha fatto indubbiamente bene nella prima parte di stagione, ma il rendimento della squadra adesso è deficitario.

Chiesa non rende, Vlahovic è in difficoltà e a mio modo di vedere ciò è causato dalla proposta di gioco, che Allegri ha da sempre difficoltà a costruire e che anche quest'anno mi sembra piuttosto fragile". Secondo Paganin inoltre, il calcio starebbe andando verso una direzione diversa da quella intrapresa dalla Juventus di Allegri e i miglioramenti fatti vedere dall'Inter di Simone Inzaghi dallo scorso anno a quello attuale, sarebbero la riprova di quanto i bianconeri siano rimasti fermi ad un calcio vecchio stile. Una strana circostanza a detta di Paganin, soprattutto se si considera la maggiore esperienza di Allegri rispetto a quella di Inzaghi.