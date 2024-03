La Juventus vuole tornare a vincere per riprendere la corsa verso un posto in Champions League. Le motivazioni ai bianconeri non mancano e la sfida contro l’Atalanta è sicuramente un crocevia della stagione. Per questo match Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di giocatori importanti come Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic. La buona notizia, invece, è il rientro di Weston McKennie che sarà titolare. Infatti, l’americano si è ripreso dalla lussazione alla spalla e contro l’Atalanta sarà titolare. Allegri non può fare a meno di McKennie che è uno dei giocatori più utilizzati in stagione con 25 presenze.

In attacco, invece, vista l’assenza di Dusan Vlahovic si ripartirà da Federico Chiesa. Il numero 7 juventino spera di poter bissare la bella prestazione fatta contro il Napoli.

Novità in difesa

La Juventus, contro l’Atalanta, presenterà diverse novità a cominciare dalla difensa. Al Maradona insieme alla certezza Gleison Bremer si erano visti Alex Sandro e Daniele Rugani. Ma sia il brasiliano che il difensore toscano, contro l’Atalanta, torneranno in panchina. Infatti, dal primo minuto si rivedranno Capitan Danilo e Federico Gatti. Quest’ultimo è in cerca di riscatto dopo prestazioni poco convincenti. Soprattutto contro il Frosinone, Gatti era apparso troppo frenetico e poco lucido. Anche a centrocampo ci sarà una novità visto il ritorno di Weston McKennie.

A completare la mediana ci saranno Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Iling Jr. A centrocampo uno dei giocatori che più sarà sotto osservazione sarà il numero 20 juventino che cerca continuità dopo la buona prova contro il Napoli. Anche perché la prossima settimana, la Juventus ritroverà Adrien Rabiot. Il francese è vicino al rientro dopo la lussazione alla falange di un dito del piede destro.

In attacco, invece, si ripartirà da Federico Chiesa e vicino a lui ci sarà Arek Milik. Mentre in panchina si rivedrà Moise Kean che è fermo dall’8 dicembre. Milik e il numero 18 juventino sono in cerca di riscatto e vengono da mesi difficili. Il polacco non segna da 5 mesi in Serie A e contro l’Atalanta avrà l’occasione per riscattarsi.

Kean, invece, viene da un infortunio e dalla delusione dopo il mancato trasferimento all’Atletico Madrid.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Jr.; Chiesa, Milik.

Out anche Alcaraz

Per la gara contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione nemmeno Charly Alcaraz. L’argentino ha accusato un fastidio muscolare e salterà certamente il match di oggi 10 marzo e quello contro il Genoa. Resta da capire se potrà tornare per la partita del 30 marzo contro la Lazio. In ogni caso durante la pausa per le nazionali, Alcaraz verrà rivalutato e si saprà con certezza se dovrà restare ancora fermo ai box.