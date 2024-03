Nelle scorse ore il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni dai microfoni della trasmissione Deejay Football Club ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri: secondo il direttore del Corriere dello Sport dunque, il tecnico starebbe portando avanti un lavoro egregio alla Continassa, dove alcuni membri della società bianconera non lo vorrebbero più.

Zazzaroni su Allegri: 'Si parla del suo esonero, io dico che se la Juve non lo avesse avuto in panchina sarebbe retrocessa'

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha parlato nelle scorse ore dai microfoni di Deejay Football Club, trasmissione radiofonica che conduce insieme a Fabio Caressa, della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: "Esonero Allegri?

E' uno al quale pongono sempre la stessa domanda e vediamo se la Juventus deciderà di mandarlo via pagandolo 7 milioni oppure se lo confermerà e gli farà un altro anno. Se resta? Non dipende solo da lui ma so che c'è all'interno della Juventus qualcuno che non lo vuole più ma non so se questo qualcuno ha un potere decisionale. Io dico che se non avessero avuto Allegri sarebbero retrocessi". Zazzaroni proseguendo su questo tema ha poi aggiunto: "E' chiaro che un'iperbole però se guardi quello che è accaduto lo scorso anno sarebbero andati in Champions, poi gliela hanno tolta coi punti. Se cambiano? I nomi più accreditati sono Thiago Motta che sta facendo benissimo a Bologna. Palladino alla Juve?

E' un bel rischio anche per Raffaele mentre Antonio Conte mi sembra out in questo momento". Infine Zazzaroni ha concluso il suo intervento facendo una riflessione sull'attuale rosa della Juventus e sull'impegno che i bianconeri dovrebbero affrontare nella prossima stagione, la nuova Champions League: "C'è un particolare, il prossimo anno la Juve deve fare la super Champions con 8 partite senza girone, con questa squadra e se non metti giocatori importanti torni a casa che è una meraviglia".

Cosa pensano i social delle parole di Zazzaroni: 'Attenzione a parlare di fazioni all'interno della Juventus'

Le parole di Zazzaroni hanno catturato l'attenzione di diversi utenti di fede juventina che sui social hanno commentato le dichiarazioni del giornalista: "Comunque quando parlate di fazioni all'interno dell'organigramma della Juventus dovete fare molta attenzione.

Perché se lo scorso anno il conflitto era evidente (e non per colpa di Allegri o di Calvo, ma per un semplice equivoco dovuto ad una situazione transitoria) quest'anno le cose sono molto più chiare. I Manna, Cherubini, Chiellini ci sono (per sintesi la chiamiamo "ala allegrista"). Certo. Ma bisogna dire che: 1) hanno una situazione contrattuale non chiarissima (chi in scadenza, chi fino al 2025) 2) Chi oggi è al posto di comando (Scanavino, Calvo, Giuntoli) ha il potere di decidere e deciderà. Se non ha già deciso" scrive un utente mentre un altro aggiunge: "Caressa è il compagno di merende di Allegri, lo difende in ogni occasione, Zazzaroni anche peggio è ossessionato".