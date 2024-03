Nelle scorse ore il centrocampista olandese dell'Atalanta Teun Koopmeiners è stato protagonista di un'intervista rilasciata al De Telegraaf nella quale ha affermato di aver chiesto alla società nerazzurra di essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato. Una notizia che avrebbe attratto le attenzioni della Juventus, da tempo sulle tracce del mediano classe '98.

Juventus, Koopmeiners esce allo scoperto: 'Ho chiesto all'Atalanta nella prossima estate di essere ceduto'

Teun Koopmeiners, centrocampista offensivo dell'Atalanta, è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano olandese De Telegraaf e parlando del suo futuro ha rivelato chiaramente quanto segue: "L'anno scorso mi voleva il Napoli, ma i club non hanno trovato l'accordo.

Ora ho detto all'Atalanta che in estate voglio essere ceduto, ma per lasciare Bergamo deve arrivare un'offerta veramente interessante che spero possa far ricevere alla società una bella somma perché in nerazzurro ho passato un periodo meraviglioso". Parole chiare quelle di Koopmeiners che poi, commentando le indiscrezioni che lo vorrebbero accostato alla Juventus e ad alcuni club inglesi, si è detto non indifferente a certe notizie. L'olandese ha persino ironizzato, sottolineando di poter sopportare la pioggia pur di approdare in determinate società britanniche. Insomma, delle dichiarazioni che mettono un punto esclamativo sul futuro del centrocampista e che starebbero rimbalzando tra le mura della Continassa, dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli seguirebbe con attenzione l'evolversi della situazione intorno a Koopmeiners.

Non è un segreto che il ds bianconero apprezzi da tempo il profilo dell'olandese come non è un segreto che la sua valutazione, ad oggi vicina ai 60 milioni di euro, potrebbe essere un ostacolo per le finanze della Juventus.

Juventus, scetticismo tra i tifosi bianconeri dopo le parole di Koopmeiners, sui social: 'Costa troppo'

Le parole di Teun Koopmeiners hanno ovviamente attratto l'attenzione di diversi tifosi della Juventus che sui social hanno commentato le dichiarazioni del centrocampista olandese: "Molto forte ma 50/60 milioni sono troppi e sono sicuramente irraggiungibili per qualsiasi squadra che non sia o il PSG o una squadra in Premier League" scrive un utente pessimista, mentre un altro aggiunge: "Forte forte ma lento.

Giocatore da Italia non da intensità europea". Un altro tifoso ancora, tirando in ballo nel discorso Allegri, ha ironizzando dicendo: "Ed aggiungo, la Juventus mi ha contattato, ma essendoci Oronzo Canà sulla panchina non posso andarci, devo pensare al mio futuro. La Juventus oggi è come la Juve Stabia".