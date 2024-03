La Juventus sta pianificando il futuro, e al centro dei suoi progetti c'è il giovane talento Kenan Yildiz. Se ne parlava già a febbraio e, secondo quanto rilanciato da Fanatik (quotidiano sportivo turco) recentemente, il club bianconero è impegnato nel prolungare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2027. Tuttavia, non si tratta soltanto di un'estensione contrattuale, ma di un significativo aumento dell'ingaggio, che dimostra la fiducia e l'importanza che il club attribuisce al suo giovane talento. Ma le novità non finiscono qui.

Pare che la Juventus stia anche considerando di consegnare la maglia numero 10 a Yildiz, attualmente indossata da Pogba. Il centrocampista francese è stato recentemente squalificato per 4 anni per doping e, nonostante abbia fatto ricorso al Tas, sembra destinato a lasciare il club bianconero, lasciando così libero il prestigioso numero di maglia.

Yildiz è il futuro della Juventus

Al momento, Yildiz guadagna circa 350mila euro stagionali, ma il club sembra pronto a offrire un contratto più allettante per trattenere il giocatore e premiarlo per le sue prestazioni in campo. Questo investimento non solo riconosce il valore del ragazzo classe 2005, ma potrebbe anche servire a dissuadere altri club interessati dal tentare di strapparlo alla Juventus.

Inoltre, la Vecchia Singora, sembra intenzionata a dare ad Yildiz la maglia numero 10 e questo sarebbe un segnale importante da parte della società. Si tratta di un gesto simbolico che dimostra la fiducia del club nel talento e nel potenziale del giovane giocatore turco. Il numero 10 è tradizionalmente associato ai giocatori più talentuosi e influenti di una squadra, e conferirlo a Yildiz potrebbe essere interpretato come un segnale del ruolo centrale che il club prevede per lui nel futuro.

Tuttavia, questo gesto potrebbe anche essere interpretato come una mossa per far dimenticare ai tifosi l'addio di un altro giocatore iconico come Pogba. La maglia numero 10 ha una storia gloriosa per la Juventus, con leggende del calibro di Del Piero, Tevez e Platini che l'hanno indossata con orgoglio. Concedere questo numero a Yildiz potrebbe essere interpretato come un tentativo di iniziare una nuova era di successo e di talento nella storia del club.

Naturalmente, assegnare la maglia numero 10 a Yildiz comporterebbe anche una certa pressione. Essere il portatore di un simbolo così importante non è un compito facile, e il giovane giocatore dovrà dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. Tuttavia, Yildiz sembra essere dotato delle qualità necessarie per affrontare questa sfida. Il suo talento, la sua determinazione e la sua maturità calcistica lo rendono un candidato ideale per indossare la maglia numero 10 della Juventus. In conclusione, la Juventus sta investendo sul futuro e il ragazzo classe 2005 è al centro dei suoi piani. Il prolungamento del suo contratto e l'assegnazione della maglia numero 10 sono segnali chiari della fiducia e dell'ambizione del club nei confronti del giovane talento turco.

Yildzi brilla anche in Nazionale

In questi giorni, Kenan Yildiz non è a Torino poiché è stato convocato dalla nazionale turca. Il giocatore della Juventus gode della fiducia di Vincenzo Montella che, nel match contro l’Ungheria, lo ha schierato dal primo minuto. Terminati gli impegni con la Turchia Yildiz tornerà a Torino per iniziare a preparare la gara contro la Lazio del 30 novembre. Il ragazzo classe 2005 sarà uno dei candidati ad una maglia da titolare vista anche l’assenza per squalifica di Dusan Vlahovic. Inoltre il 2 aprile ci sarà la semifinale di Coppa Italia e Massimiliano Allegri dovrà dosare le forse dei suoi attaccanti.