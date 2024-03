Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha dichiarato come la permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus passerebbe anche dall'accesso in finale di Coppa Italia.

Tale riflessione scaturisce dopo la recente dichiarazione dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, il quale in occasione della prima edizione dello Juventus Business Forum ha detto: "C'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia"

Ravezzani commenta le dichiarazioni di Scanavino sugli obiettivi stagionali della Juventus

"In sostanza Scanavino pone come obiettivo del club andare in Champions e finale di Coppa Italia.

Tradotto: se la Juve elimina la Lazio, Allegri resta. In caso contrario lo esonerano", sono state queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani in riferimento alle recenti parole di Scanavino.

Secondo il giornalista quindi non basterebbe solo la qualificazione in Champions League da parte della squadra bianconera per la permanenza di Massimiliano Allegri per la prossima stagione, ma molto dipenderebbe anche dall'accesso in finale di Coppa, di conseguenza saranno decisive le prossime settimane: la Juve affronterà il 2 aprile all'Allianz Stadium l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, con il ritorno previsto per il 23 aprile allo stadio Olimpico.

Il commento degli utenti al post di Fabio Ravezzani

Il post pubblicato da Fabio Ravezzani sul suo profilo X è stato commentato da diversi utenti sui social. Uno di questi ha scritto: "Scanavino è uomo di conti e Champions e finale di coppa Italia da diritto alla Supercoppa che sono soldi. Per me va intesa in questo senso". Un altro utente ha aggiunto: "Ma mi state dicendo che l'obiettivo della juve è arrivare in finale di Coppa e non di vincerla?

Ma come ci siamo ridotti".

Un'altra utente ha scritto: "Io certe persone non le capisco. Obiettivo minimo la qualificazione in Champions League da inizio campionato. Se tutto andasse perduto, che senso ha adesso esonerarlo, dopo tre anni in cui, con tutta la stima per Allegri".

La nuova Supercoppa italiana è aperta alle finaliste di coppa e alle prime due in campionato

Uno degli obiettivi stagionali dei bianconeri è la qualificazione in finale di Coppa Italia proprio perché dà la possibilità di accedere alla Supercoppa italiana, che nella nuova formula prevede due semifinali e le finali. Come già visto a gennaio si sono infatti affrontate la vincitrice dell'ultimo campionato (il Napoli) e quella della Coppa Italia (l'Inter), cui si sono aggiunte la seconda classificata nel campionato (la Lazio) e la finalista della coppa nazionale (la Fiorentina).

Di conseguenza, con il secondo posto attualmente perso da parte della Juventus (il Milan è a +3 e sta vivendo un momento di forma migliore rispetto alla squadra bianconera), qualificarsi in finale di Coppa Italia diventerebbe molto importante per accedere alla Supercoppa.