L'Inter ha cominciato a lavorare con largo anticipo sul mercato come dimostrano i colpi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, in scadenza di contratto rispettivamente con il Porto e con il Napoli. Non finisce qui visto che il club vorrebbe rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per alzare il livello anche in campo europeo. Un grande colpo potrebbe arrivare in attacco visto che la società nerazzurra starebbe lavorando sotto traccia per mettere le mani su Joshua Zirkzee, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna.

Un altro giocatore che potrebbe infiammare la sessione estiva di Calciomercato è quello di Rafael Leao. Il portoghese è finito nel mirino del Paris Saint Germain, che cerca un grande colpo in attacco. I parigini perderanno Kylian Mbappé, che si accaserà al Real Madrid a zero essendo in scadenza di contratto e per questo potrebbero bussare alle porte del Milan.

Zirkzee nel mirino dell'Inter

L'Inter sarà sicuramente grande protagonista della prossima sessione di calciomercato, sia in entrata che, ovviamente, in uscita visto che comunque si cercherà di chiudere con un pareggio tra acquisti e cessioni in termini di esborso economico. Il grande sogno della società nerazzurra sarebbe quello di regalare a Simone Inzaghi un attacco stellare e per questo motivo negli ultimi giorni è stato sondato il terreno in maniera importante per Joshua Zirkzee.

Sull'olandese ci sono anche Milan e Juventus che, però, a differenza dei nerazzurri hanno ancora da chiudere la stagione con i rispettivi obiettivi e per questo Ausilio e Marotta cercano di passare in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Il Bologna valuta il proprio attaccante tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra notevole ma l'Inter non si fa spaventare sia per gli introiti che garantiranno Champions League e Mondiale per Club il prossimo anno, sia per alcune cessioni che permetteranno di raccogliere un tesoretto importante.

Tra l'altro per abbassare l'esborso economico i nerazzurri potrebbero rinunciare alla recompra di Fabbian, fissata a 12 milioni, e mettere sul piatto il cartellino di Valentìn Carboni, valutato 20 milioni, magari inserendo una recompra intorno ai 30 milioni.

Come cambierebbe l'Inter

Si parla anche di Albert Gudmundsson in orbita Inter [VIDEO], ma è chiaro che pensare sia all'islandese che a Zirkzee all'Inter vorrebbe dire che in uscita potrebbe esserci Marcus Thuram.

Per questo motivo ipotizziamo un undici nerazzurro con il dubbio relativo alla permanenza dell'attaccante francese, che sarà ceduto solo se arrivasse in sede una proposta superiore ai 70 milioni di euro. Questa la possibile Inter del prossimo anno:

Sommer; Pavard, Acerbi/Buongiorno, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Zielinski, Dimarco; Lautaro (Taremi), Thuram/Zirkzee (Gudmundsson).

Psg su Leao

Il Paris Saint Germain è alla ricerca di un sostituto di livello di Kylian Mbappé, che è in scadenza di contratto e si accaserà al Real Madrid a parametro zero. Il danno economico è notevole, ma anche il risparmio rispetto all'ingaggio percepito da oltre 40 milioni a stagione. Questo permetterà al club dello sceicco di poter fare uno sforzo come vorrebbe fare su Rafael Leao.

Il portoghese piace molto ai parigini e dopo le ultime polemiche per il rendimento altalenante il giocatore potrebbe anche spingere per l'addio al Milan.

Il giocatore ha una clausola da 175 milioni di euro, ma dinanzi ad una proposta da 120-130 milioni di euro i rossoneri potrebbero anche sedersi al tavolo delle trattative. In questo modo si avrebbe poi la forza economica per andare a rinforzare la rosa in ogni reparto, lanciando la sfida all'Inter per Zirkzee in attacco e Alessandro Buongiorno in difesa.