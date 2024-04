Nelle scorse ore Claudio Zuliani ha registrato un editoriale video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e a quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: secondo il giornalista dunque, alla Continassa i dirigenti bianconeri starebbero valutando se affidare la panchina della Vecchia Signora ancora per un altro anno al livornese.

Zuliani apre un nuovo scenario: 'Alla Continassa stanno salendo le quotazioni per la permanenza di Allegri un altro anno'

Il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha dedicato un lungo editoriale sul proprio canale Youtube alla Juventus e sul futuro di Massimiliano Allegri: "Sul discorso del contratto c'è una novità: perché finora abbiamo discusso di due situazioni antitetiche, la prima Allegri verrà cambiato e la società vuole Thiago Motta come prossimo allenatore; la seconda, Allegri rimane e la società deve proporgli un rinnovo contrattuale che lui sta aspettando perché non si può allenare a scadenza di contratto.

Oggi arriva la terza, quella che sta nel mezzo e che nessuno ha mai voluto affrontare sul serio: Allegri in conferenza stampa ha detto che non proverebbe difficoltà a guidare la squadra con un solo anno di contratto ed occhio, perché le sue quotazioni alla Continassa sono in leggero rialzo. Perché se fino a ieri si è ragionato sulle prime due opzioni, si sta anche ragionando su questa terza ipotesi. Quindi nel mercato di ricostruzione in divenire della squadra, la società potrebbe affidare la squadra ad Allegri per il suo ultimo anno contrattuale". Zuliani ha poi parlato dell'importanza delle prossime partite della Juventus in ottica qualificazione Champions: "La Roma continua a vincere risalendo le posizioni ed ecco perché la partita con la Fiorentina e quella col Torino sono particolarmente importanti per una svolta definitiva e conquistare un posto in Champions League.

Un posto che conta tantissimo anche in ottica di Calciomercato, soprattutto perché con l'ultimo aumento di capitale la società è riuscita ad andare sotto alla soglia dell'indice di liquidità".

Juventus, le parole di Zuliani commentate dai tifosi bianconeri: 'Allegri ha fatto 8 anni con noi, direi che possono bastare'

Il video di Zuliani ha raccolto un discreto successo tra i tifosi della Juventus, con tanti commenti al seguito: "Ha fatto un totale di otto anni sulla panchina della Juventus direi che possono bastare, a meno che non c'è una legge dello stato che impedisce di mandarlo via, non mi dite che è una questione di soldi Elkann per Hamilton ha tirato fuori 50 milioni annui" mentre un altro aggiunge: "Quindi la programmazione Juve per la prossima stagione potrebbe essere arrivare con l'attuale tecnico a scadenza giugno 2025, così da fare dopo una settimana il mondiale per club con un possibile nuovo tecnico o se non si trova con il tecnico delle giovanili, eh mica male".