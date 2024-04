Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Paganini ha scritto sul proprio account X della Juventus, rivelando come la società bianconera potrebbe presto aggiungere un nuovo socio di rilevanza e cambiare tecnico. Su questa possibilità ha detto la propria opinione anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini alla trasmissione Mediaset Pressing.

Paganini: 'In società potrebbe entrare un socio come Amazon e se Allegri non venisse confermato potrebbe arrivare Zidane'

Il giornalista sportivo della Rai Paolo Paganini ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus, ad un possibile nuovo socio che potrebbe entrare nella società bianconera e del nome del tecnico che potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri in futuro: "L’aumento di capitale di 200 milioni di euro è un passo strategico della Juventus.

C’è l’ipotesi dell’ingresso di un socio forte (Amazon?) e se non venisse riconfermato Allegri potrebbe arrivare un tecnico “europeo” tipo Zidane".

Il messaggio del giornalista ha catturato dunque l'attenzione di diversi tifosi della Juventus che su X hanno replicato a Paganini: "Besoz amico di Elkan come Musk mi attendo un socio di questo livello ovviamente minoritario la proprietà resterà la stessa. Ti seguiremo grande Paolo l'unico in Rai che fa giornalismo serio e non di parte e di qualità" scrive un tifoso in merito al possibile nuovo socio dei bianconeri, mentre un altro si è concentrato sul nome di Zidane dicendo: "Ciao Paolo, Zidane ha allenato solo ed unicamente il Real Madrid farcito di campioni.

Per me sarebbe un fallimento perché come Ancelotti e lo stesso Allegri sono grandissimi gestori di campioni non di giovani".

Sabatini: 'Giuntoli vuole Thiago Motta mentre Calvo vuole Allegri, in ogni caso chi arriva arriva servono i calciatori'

Del futuro della gestione tecnica della Juventus ha detto la propria opinione anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini: "Giuntoli vuole Thiago Motta e Calvo vuole Conte.

In questa situazione c'è Allegri che deve finire la stagione. Nessuno vuole trattenere Allegri? Credo che Calvo non lo voglia ma Giuntoli non sarebbe comunque così dispiaciuto se la situazione evolvesse in favore di Allegri. Se arriva Thiago Motta o arriva Conte servono i giocatori come Zirkzee e Ferguson e non mentalità, atteggiamento e proposta di gioco".

Queste le parole dette ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing da Sabatini che poi, restando in tema Juventus, ha sottolineato come raramente si sia vista una spaccatura in una società professionistica per una decisione importante quale la scelta del tecnico a cui affidare la squadra.