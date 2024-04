Domani 7 aprile la Juventus sarà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Fiorentina.

I bianconeri arrivano rinfrancati dalla vittoria ottenuta contro la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia ma adesso è tempo di tornare ai tre punti anche in Serie A dove il successo manca dal 25 febbraio scorso, in casa contro il Frosinone.

Per questo motivo Massimiliano Allegri si affiderà alla coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, reduci dai gol realizzati contro la Lazio e in cerca ancora della prima marcatura contro la Fiorentina, la loro ex squadra: da quando sono arrivati a Torino infatti, nessuno dei due ha mai trovato la via della rete contro i Viola.

Un solo cambio di formazione

Gli uomini visti contro la Lazio hanno fatto bene e la squadra sembra essersi sbloccata, Allegri dunque non dovrebbe toccare nulla ripartendo dal solito 3-5-2 con l’unico cambio che sarà in porta dove Wojciech Szczesny si riprenderà il posto da titolare.

In difesa dunque toccherà ancora a Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo mentre a centrocampo sulla destra agirà Andrea Cambiaso, in mezzo si muoveranno i tre titolarissimi Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre a sinistra ci sarà ancora Filip Kostic. Panchina iniziale dunque per Iling-Junior e Yildiz pronti a subrentrare a gara in corso in caso di bisogno. Anche Moise Kean si accomoderà in panchina pronto ad offrire il proprio contributo.

Allegri non si sbilancia

Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri non si è sbilanciato dribblando le domande di formazione: “Domani mattina (domenica 7 aprile) abbiamo l'ultimo allenamento e possono succedere tante cose perché ci sono un po' di virus in giro e non si sa mai”. Nonostante tutto la sensazione è che non ci saranno grosse novità.

"La società aveva l'obiettivo di entrare in Champions League. Ci siamo, ma abbiamo bruciato tanti punti. Da qui alla fine le difficoltà ci saranno tra partite complicate e scontri diretti, bisogna arrivarci, in un modo o nell'altro - ha proseguito Allegri, che ha poi parlato del proprio futuro - Lavoro bene anche senza sapere se rinnoveremo o meno, l'unico mio pensiero è quello di centrare gli obiettivi insieme alla squadra, siamo concentrati su questo. C'è da lottare e faticare, specialmente in campionato. L'unico pensiero che ho è quello di finire la stagione nel migliore dei modi".