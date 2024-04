Nelle scorse ore il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus di quello che potrebbe essere il futuro dei due attaccanti della Juventus Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic.

Agresti: 'Se i bianconeri decidessero di cedere Chiesa oggi farebbero fatica a prendere 30 milioni'

"Quanto potrebbe realizzare la Juventus in caso scegliesse di cedere Chiesa? 40 milioni non li prendi mai e secondo me anche 30 fai fatica" questo è il pensiero espresso alla trasmissione Juventibus da Romeo Agresti in merito ad un'eventuale cessione da parte della Juventus dell'esterno toscano.

Il giornalista sul tema Chiesa ha poi aggiunto: "Ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto il calciatore non va più dove vuole la società ma va dove vuole lui e lo fa a parametro 0. A quel punto può aspettare 6 mesi da separato in casa e nel successivo gennaio firmare per il club che più gli aggrada, dunque è fondamentale che la Juventus gli faccia un rinnovo".

Agresti restando in tema attaccanti della Juventus ma riferendosi a Vlahovic ha poi detto: "Nel nuovo anno se la Juventus sta lì in classifica è grazie a lui: anche nelle partite in cui si è fatto fatica, come con l'Empoli, ha segnato e quando le cose non sono andate bene lui ha trascinato la squadra. Penso però che gli manchi ancora qualcosa per essere un top del calcio mondiale.

Il suo contratto? Nell'ultimo anno arriva ad oltre 12 milioni netti e qui la differenza viene fatta dalla percezione di Vlahovic in Europa: cioè se qualche top club si presenta con dei soldoni è difficile che lo tratterranno". Su questo poi Romeo ha aggiunto: "In proiezione i 12 milioni netti di Vlahovic pesano tantissimo e non so quanto sono sostenibili ma la domanda da farci è, quali top club potrebbero bussare alla porta della Juve in questa estate?

Nessuno nella scorsa sessione di Calciomercato si era presentato seriamente per lui".

I tifosi commentato le parole di Agresti: 'Vlahovic è stato pagato 80 milioni di euro, mi aspetto di più da lui'

Il commento di Agresti ha catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus, che nello specifico si sono concentrati sulle parole del giornalista riferite a Vlahovic: "Se lo paghi 80 milioni di cartellino e 12 milioni netti all’anno non mi aspetto faccia 20 gol ma 40 almeno.

Quindi vendiamolo bene quest’anno spero in Giuntoli. E con i soldi ci possiamo comprare chiunque. Personalmente andrei su Boniface" scrive critico un utente di Youtube.

Un altro invece prende le difese del numero 9 serbo dicendo: "In una squadra così mediocre come la Juve direi che Vlahovic è il meno mediocre".