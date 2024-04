La Juventus di Massimiliano Allegri trova nuovamente la vittoria in campionato, battendo per 1-0 la Fiorentina e rafforzando la terza posizione nella classifica di Serie A, utile per un posto in Champions League. Il successo sui rivali viola che comunque non ha placato le polemiche sui social, con tanti tifosi bianconeri stanchi di vedere la squadra andare in vantaggio per poi chiudersi in difesa e rischiare più volte il pareggio degli avversari.

I tre punti con la Fiorentina blindano la Champions: Allegri lascia giocare Italiano e lo punisce su calcio da fermo

La Juventus torna a vincere dopo più di un mese in campionato e lo fa per 1-0 contro la Fiorentina. La partita fra le due rivali storiche ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri andare in vantaggio e lasciare il predominio del gioco a quelli di Vincenzo italiano, che hanno chiuso la gara collezionando più del 70% del possesso palla.

Il match di per sé, ha poi mostrato due facce diverse: il primo tempo è stato a tinte bianconere, con il gol di Federico Gatti su ribattuta da calcio da fermo e tre reti annullate a Weston McKennie e Dusan Vlahovic, tutte per posizione di fuorigioco ravvisato dal Var.

Nel secondo tempo invece la Juventus, come spesso gli capita, ha abbassato sia i ritmi che il proprio baricentro, favorendo l'uscita della Fiorentina: i viola hanno più volte sfiorato il gol del pareggio prima con Nico Gonzales neutralizzato da una parata al cardiopalma di Wojciech Szczesny e poi con un batti e ribatti tra Lucas Beltran e Mbala Nzola.

La vittoria con la Fiorentina non placa la polemica contro il gioco di Allegri: 'Pochi difendono questo scempio'

La vittoria della Juventus contro la Fiorentina ha rafforzato la posizione dei bianconeri in classifica rispetto a un posto per la prossima Champions League, ma nonostante questo tanti tifosi bianconeri si sono riversati sul web per contestare il modo con il quale sono arrivati i tre punti.

Sul social X si leggono messaggi di utenti come questo: "La Juve non è risorta. La Juve è tornata a vincere le sue classiche partite da 1-0 in cui trova il vantaggio nei primi minuti e poi si chiude in difesa per il resto della partita senza uno straccio di gioco e di idee".

Mentre qualcun altro scrive.: "In pochi difendono ancora questo scempio. Ogni partita un’ansia indescrivibile. Non si gioca così, chiusi i difesa con un possesso palla che arriva al 50% in due tempi Allegri è l’anti-calcio per antonomasia. Una pena infinita. Rabbia associata a frustrazione".